Klienci oczekują, że sprzedawca e-commerce odgadnie ich porzeby

fot. e-commerce to kierunek dla wielu firm

Po fazie fascynacji możliwościami e-commerce nadszedł czas, aby związek wskoczył na następny poziom. Teraz chcemy, aby świat online odwzajemnił uczucie i zaczął odgadywać nasze potrzeby. W końcu ostatni rok pozwolił nam się poznać bliżej. Nadchodzące miesiące będą sprawdzianem tego dobrze rokującego związku.

Jak wynika z raportu Four Fundamental Shifts In Media & Advertising During 2020 autorstwa DoubleVerify oraz Sapio Research, w miarę, jak reklamodawcy zmieniają podejście jasne jest, że targetowanie kontekstowe będzie odgrywało ważną rolę w ich przyszłych strategiach. Ponad dwie trzecie konsumentów (69%) twierdzi, że jest bardziej skłonnych spojrzeć na reklamę, która jest związana z oglądaną przez nich treścią. To z kolei przekłada się na zakupy - prawie połowa (44%) twierdzi, że ostatnio wypróbowała nową markę dzięki odpowiednio umieszczonej reklamie.

Potwierdza to Paweł Rybak z Shoper: Widzimy wysokie zainteresowanie udostępnioną w tym roku i w pełni zautomatyzowaną, działającą z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz mechanik machine learning, usługą Shoper Rekomendacje. Technologia ta pozwala na wysoki poziom dopasowania proponowanych produktów do indywidualnych upodobań danego klienta.

Systemy rekomendacji stanowią dziś fundamenty najpopularniejszych aplikacji i serwisów VOD. Podobną technologię stosują też globalne platformy sprzedażowe. Amazon np. podaje, że jego silnik rekomendacji przekłada się już na 35% generowanych przychodów sprzedawców internetowych. Klienci chętniej ufają i robią zakupy u marek, które rozpoznają ich intencje zakupowe i przedstawiają trafne rekomendacje produktów. Rozwiązania korzystające ze sztucznej inteligencji to jeden z trendów, który będzie z pewnością zyskiwał na znaczeniu w najbliższych latach, nie tylko w 2021r.

Rafał Gawłowski, prezes i współzałożyciel SAMITO mówi: - Trafiają do nas coraz bardziej świadomi klienci, którym zależy na indywidualnym podejściu do klienta i korzystaniu z wielu różnych kanałów komunikacji, ale tak, aby jednocześnie odciążać zespoły obsługujące sklepy – widzimy to w popularności zautomatyzowanych kampanii i naszego doradztwa. Z drugiej strony dużo nowych, mniejszych butików stawia z nami swoje pierwsze kroki w marketing automation.

Potwierdza to Bartosz Berliński, wiceprezes ds. marketingu Arena.pl. - Wiemy, jak ważne jest trafienie do naszego odbiorcy i idealnie skrojone na miarę kampanie. Cała nasza strategia marketingowa jest dostosowana do tego trendu. Egzaminem takiego podejścia był na pewno rok 2020, kiedy sprzedaż przeniosła się w dużej mierze do internetu, a także my jako konsumenci - przecież również nim jestem - coraz częściej mówimy „sprawdzam”.