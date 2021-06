Koszyk cen: Polomarket debiutuje w zestawieniu. Spada cena papryki, rośnie cena kurczaka

fot, koszyk cen bada ceny w e-sklepach

Jak wynika z badania Koszyk cen dlahandlu.pl taniejąca papryka pozwoliła e-sklepom nieco obniżyć cen w porównaniu do maja. Teraz natomiast drożej kurczak, nie jest to jednak aż tak duża zmiana (z 6,99 zł/kh na 7.99 zł/kg), aby mogła znaleźć odbicie w sumie zakupu 50 produktów. W zestawieniu debiutuje e-sklep Polomarketu i to od razu na trzeciej pozycji.

Szczegółowe dane z e-sklepów:

W tym tygodniu sklep auchandirect.pl oferuje zakupy 50 produktów z Koszyka w cenie 262,35 to o 8 zł taniej niż miesiąc temu, gdy płaciliśmy 274 zł i o 10 zł taniej niż rok temu, gdy płaciliśmy 272,5 zł. Obecnie razem z promocyjną dostawą o wartości 14,90 zł zakupy w auchandirect.pl to wydatek 277 zł.

50 produktów we Frisco.pl kosztuje obecnie 281,38 względem 296,5 zł w maju br. Rok temu podobne zakupy kosztowały 281 zł, czyli identycznie jak obecnie. Frisco.pl oferuje bezpłatną dostawę zakupów o tej wartości, ale trzeba zapłacić 2 zł za pakowanie zakupów w torby papierowe lub 4 zł w torby foliowe. Spakowane zakupy to wydatek rzędu 283,5 zł.

Do zestawienia Koszyk cen dołączył e-sklep Polomarket, który niedawno uruchomił usługę e-zakupów. Sieć wskoczyła na trzecie miejsce oferując zakupy w cenie 288,34 zł. Sieć w wersji online ma ofertę tańszą niż placówki stacjonarne, badane w maju br. Wówczas za podobne zakupy płaciliśmy tam ok. 302-304 zł, ale wówczas rekordy cenowe biła papryka. Polomarket podobnie jak Intermarche działa w formule zamów i odbierz ze sklepu, a zatem nie ma dodatkowej opłaty za dowóz.

E-sklep Carrefour sprzedaje 50 produktów z Koszyka w cenie 294,92 w porównaniu do 299 zł miesiąc temu i 302,2 zł rok temu. Oznacza to spadek cen na poziomie 5 zł mdm. Przy zakupach powyżej 180 zł dostawa w e-sklepie Carrefour jest darmowa.

Stokrotka Online proponuje zakupy z Koszyka w cenie 306,63 względem 321 zł w kwietniu. Oznacza to spadek cen o ok. 15 zł w ujęciu mdm. Placówka uruchomiła e-zakupy w styczniu tego roku. Dostawa powyżej 100 zł kosztuje w Stokrotce 1 zł.W maju w stacjonarnych placówkach podobne zakupy kosztowały ok. 303 zł, czyli niemal identycznie jak obecnie zakupy online.

Sklep Drive Intermarche proponuje zakupy w cenie 315 zł czyli o 4 zł drożej niż w maju (311 zł), ale podobnie jak w kwietniu br. Rok temu podobne zakupy kosztowały 304 zł, czyli były tańsze o 11 zł niż obecnie. Formuła zakupów Drive zakłada odbiór własny w specjalnym punkcie w sklepie, więc nie ma opłaty za dowóz.

W sklepie spar.pl, który zastąpił e-piotripawel.pl, za 50 produktów z Koszyka płacimy obecnie 312,71 - o 4 zł taniej niż w maju br.( 316,5 zł). Rok temu było to 336,13 zł, czyli o 24 zł drożej niż obecnie. Przy takiej kwocie dostawa w spar.pl jest darmowa.