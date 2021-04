Koszyk cen: Przetasowania na liście najtańszych e-sklepów

fot. koszyk cen

Jak wynika z badania Koszyk cen dlahandlu.pl w większości e-sklepów za 50 podstawowych produktów zapłacimy z dostawą od 280 zł do 350 zł. To drożej niż w lutym br., ale często taniej niż rok temu, gdy e-sklepy przeżywały najazd klientów i pustoszenie e-półek. Wyjątkiem jest Frisco.pl, gdzie zakupy podrożały o 19 zł rdr.

Szczegółowe dane z e-sklepów:

W tym tygodniu sklep auchandirect.pl oferuje zakupy 50 produktów z Koszyka w cenie 265,23 zł, czyli tyle samo co w lutym br (265,38 z). Rok temu podobne zakupy kosztowały 283 zł, oznacza to obniżkę cen na poziomie 18 zł. Rok temu wyższe ceny były podyktowane głównie faktem, że tańsze produkty zniknęły z e-półkach, a w badaniu pojawiły się droższe zamienniki. Obecnie razem z promocyjną dostawą o wartości 14,90 zł zakupy w auchandirect.pl to wydatek 280 zł.

E-sklep Carrefour sprzedaje 50 produktów z Koszyka w cenie 293,24 zł w porównaniu do 299,43 zł w lutym br. Rok temu podobne zakupy kosztowały 286 zł. Oznacza to spadek cen o 6 zł mdm. i wzrost cen o 7 zł rdr. Przy zakupach powyżej 180 zł dostawa w e-sklepie Carrefour jest darmowa.

50 produktów we Frisco.pl kosztuje obecnie 299,35 zł i jest to skok cen o 26 zł - z 272,78 zł w lutym br. Rok temu podobne zakupy kosztowały 280 zł. Oznacza to wzrost cen na przestrzeni roku o 19 zł. Frisco.pl oferuje bezpłatną dostawę zakupów o tej wartości, ale trzeba zapłacić 2 zł za pakowanie zakupów w torby papierowe lub 4 zł w torby foliowe. Spakowane zakupy to wydatek rzędu 302 zł.

Stokrotka Online proponuje zakupy z Koszyka w cenie 301 zł względem 297,5 zł w lutym br. czyli o 4,5 zł drożej mdm. Jest to trzecie badanie tego sklepu online. W e-sklepie brakuje produktów z kategorii warzywa i owoce, więc zostały zastąpione cenami średnimi, zgodnie z metodologią. Dostawa powyżej 100 zł kosztuje w Stokrotce 1 zł. To oznacza, że całość zakupów wiąże się z kosztem 302 zł.

Sklep Drive Intermarche proponuje zakupy w cenie 316,70 zł czyli o 14 zł drożej niż w lutym br. (302,29 zł), ale o 16 zł taniej niż w marcu 2020, gdy podobne zakupy kosztowały 331,50 zł. Formuła zakupów Drive zakłada odbiór własny w specjalnym punkcie w sklepie, więc nie ma opłaty za dowóz.

E.Leclerc przedstawił ofertę na poziomie 341,64 zł względem 302,98 zł w lutym br. Rok temu podobne zakupy kosztowały 304 zł. Oznacza to podwyżkę na poziomie aż 37 zł rdr. Dla eleclerc.com całkowita suma za zakupy z dostawą (15 zł) zamyka się kwotą ok. 356 zł.