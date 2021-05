Koszyk cen: Za paprykę w e-sklepach zapłacimy od 18 do 26 zł za kg

fot. Z danych Koszyka cen wynika, że papryka w e-sklepach kosztuje od 18 do 26 zł za kg

Jak wynika z badania Koszyk cen dlahandlu.pl w większości e-sklepów za 50 podstawowych produktów zapłacimy z dostawą od 290 zł do 360 zł. Królową podwyżek okazała się papryka za którą w e-sklepach płacimy od 18 zł/kg w większości e-sklepów, przez 20 zł/kg w spar.pl po 26 zł/kg w E.Leclerc.

Szczegółowe dane z e-sklepów:

W tym tygodniu sklep auchandirect.pl oferuje zakupy 50 produktów z Koszyka w cenie 274 zł - to od 10 zł mniej niż w kwietniu br. - 284 zł. Rok temu podobne zakupy kosztowały 264 zł, co oznacza podwyżkę o 10 zł rdr. Obecnie razem z promocyjną dostawą o wartości 14,90 zł zakupy w auchandirect.pl to wydatek 289 zł.

50 produktów we Frisco.pl kosztuje obecnie 296,5 zł względem 312,5 zł w kwietniu br. Rok temu podobne zakupy kosztowały 279 zł. Oznacza to wzrost cen na przestrzeni roku o 17,5 zł. Frisco.pl oferuje bezpłatną dostawę zakupów o tej wartości, ale trzeba zapłacić 2 zł za pakowanie zakupów w torby papierowe lub 4 zł w torby foliowe. Spakowane zakupy to wydatek rzędu 298,5 zł.

E-sklep Carrefour sprzedaje 50 produktów z Koszyka w cenie 299 zł, czyli o 10 zł drożej niż w kwietniu br. Rok temu podobne zakupy kosztowały 298 zł, co oznacza wzrost cen o 1 zł rdr. Przy zakupach powyżej 180 zł dostawa w e-sklepie Carrefour jest darmowa.

Sklep Drive Intermarche proponuje zakupy w cenie 311 zł, czyli o 4,5 zł taniej niż w kwietniu br. gdy kosztowały 315,5 zł. W maju 2020 podobne zakupy kosztowały 348,5 zł, oznacza to spadek cen o 37 zł rdr. Formuła zakupów Drive zakłada odbiór własny w specjalnym punkcie w sklepie, więc nie ma opłaty za dowóz.

W sklepie spar.pl, który zastąpił e-piotripawel.pl, za 50 produktów z Koszyka płacimy obecnie 316,5 zł względem 321 zł w kwietniu. Obecnie jest taniej o 4,5 zł w ujęciu mdm. W maju 2020 podobne zakupy kosztowały 324,5 zł, co oznacza spadek cen o 8 zł. Przy takiej kwocie dostawa w spar.pl jest darmowa.

Stokrotka Online proponuje zakupy z Koszyka w cenie 321 zł czyli o 19 zł drożej niż w kwietniu (302,5 zł) i o 28 zł drożej niż w styczniu 2021, gdy zaczęliśmy monitorować ceny w tym e-sklepie. Dostawa powyżej 100 zł kosztuje w Stokrotce 1 zł. To oznacza, że całość zakupów wiąże się z kosztem 322 zł.

E.Leclerc przedstawił ofertę na poziomie 348 zł czyli o 10 zł drożej niż miesiąc temu (338 zł). Jest to spadek cen o 3,5 zł mdm. Rok temu podobne zakupy kosztowały 314,5 zł. Oznacza to podwyżkę na poziomie aż 34 zł rdr. Dla eleclerc.com całkowita suma za zakupy z dostawą (15 zł) zamyka się kwotą ok. 363 zł.

Badanie Koszyka cen w e-sklepach pochodzi z monitoringu redakcji z 19 kwietnia 2021 roku.

Badanie Koszyk cen dlahandlu.pl prowadzone jest nieustannie od 10 lat. W 2013 roku Komisja Europejska uznała, że jest to "przykład dobrych praktyk na rynku porównywarek cenowych". Z danych Koszyka cen korzysta UOKiK, w ramach monitorowania wzrostu cen w okresie zagrożenia epidemicznego. Od początku 2014 roku monitoringi przeprowadzane są w terminach, znanych jedynie redakcji portalu. W przypadku braku towaru z listy cena uzupełniania jest przez średnią rynkową (cena z ostatniego miesiąca). Ceny przeliczone z większych i mniejszych gramatur do tej wskazanej w Koszyku cen.