Legimi idzie na New Connect, chce rosnąć szybciej

W 2020 roku Polacy kupili w sumie ok. 100 mln książek w wersji papierowej. Równolegle na popularności zyskuje sektor e-booków oraz audiobooków. Legimi zakończyło rok z liczbą klientów większą o 66 proc. r/r i wchodzi na giełdę.

Liczba klientów, liczona jako suma abonentów i klientów korporacyjnych oraz bibliotecznych, na koniec IV kwartału 2020 przekroczyła w Legimi wartość 120 tys. a liczba abonentów wzrosła r/r o 66 proc. osiągając poziom blisko 86 tys. aktywnych kont.

Jak wskazują eksperci, rynek e-książek w Polsce rośnie średnio ok. 50 proc. rok do roku. W Legimi notujemy średnie tempo wzrostu na poziomie przekraczającym 60 proc. Co drugi dorosły (49 proc.) korzysta z usług w abonamencie.

Wejście na giełdę spółki Legimi odbędzie się 14 kwietnia 2021. - Celem wprowadzenia akcji spółki do obrotu na rynku alternatywnym jest budowa stabilnych relacji inwestorskich i systematyczne budowanie wizerunku wiarygodnej firmy. W dłuższym terminie cechy te chcemy przełożyć na odblokowanie dodatkowych możliwości pozyskiwania finansowania na szybszy rozwój w kolejnych latach – mówi Mikołaj Małaczyński, Legimi.



W minionym roku, według danych KRD 17 proc. Polaków deklaruje, że kupuje więcej książek lub audiobooków. Według badań Nielsena w ubiegłym roku w Polsce sprzedano około 100 milionów egzemplarzy książek, a klienci wydali na nie łącznie około 2,1 mld zł. Pozytywny wpływ na zainteresowanie ebookami miało też obniżenie podatku od tego typu produktów, z 23% na 5%, która nastąpiła na koniec 2019 roku. Dzięki temu książki elektroniczne stały się bardziej przystępne cenowo dla wszystkich.