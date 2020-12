Łowcy okazji, widzowie, zdecydowani, wierni oraz poszukiwacze. To główne typy e-klientów

Bazując na praktykach e-konsumentów, psychologowie wskazują przynajmniej kilka typów klientów, są to: łowcy okazji, widzowie, klienci zdecydowani, wierni oraz poszukiwacze.

Lojalni cenią miejsca w których wiedzą, czego mogą się spodziewać, więc regularnie je odwiedzają. Chętnie korzystają z kart lojalnościowych, a w swoich wyborach uwzględniają polecany im przez sklep asortyment, dodając do koszyka więcej niż jedną rzecz. Wierny klient wybaczy czasową niedostępność produktu, a oprócz swojej wyrozumiałości lubi także polecać sprawdzone sklepy.

Łowcy okazji deklarują zaś, że chociaż komunikaty o wyprzedażach czy promocji skłaniają ich do sprawdzenia oferty, przed zakupem muszą się upewnić czy rzeczywiście mają do czynienia z obniżką. Kluczowa jest dla nich też czytelność i prędkość ładowania witryny internetowej. Nie dają się zwieść atrakcyjnej grafice i często nie sugerują się opiniami innych. Kiedy jednak znajdą upragniony produkt w okazyjnej cenie, niezwłocznie sięgają do portfela. Zwłaszcza, gdy okazuje się, że oferta jest ograniczona ilością produktów.

Przeciwieństwem łowców okazji są widzowie. Chociaż tego typu nie da się jednoznacznie scharakteryzować, można wyróżnić kilka cech, które wyróżnią go wśród innych. Decyzje widzów są niespodzianką, bowiem najczęściej działają bez planu. Przyciągnięci atrakcyjną stroną internetową, często odwiedzają e-sklepy w ramach rozrywki, jednak nierzadko porzucą swój e-koszyk, nie realizując transakcji. Prawdopodobnie nie kupią za pierwszym razem, ale decyzję na tak przyspieszy informacja, że zakup wesprze dobroczynny cel. W przeciwieństwie do łowców okazji, widzowie rzadko korzystają z kart czy programów lojalnościowych, nie interesuje ich także zbieranie jakichkolwiek punktów. Jednak tak samo jak łowcy, widzowie chętniej finalizują transakcje, gdy towar może za chwilę się wyprzedać. Oba te typy łączy fenomen FOMO (ang. Fear of Missing Out), czyli tak zwany lęk przed przegapieniem. W tym wypadku dyskomfort wiąże się z obawą przed przegapieniem okazji.