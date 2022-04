Marketplace, gdzie płaci się kryptowalutami rozmawia z największą e-platformą w Polsce

Rok od premiery usługi na rynku payb.io wprowadziło nowe rozwiązania oraz zmodernizowało swoją stronę internetową. Od teraz, za jednym razem, można wklejać więcej niż tylko jeden link z produktem jaki chce się kupić, przez co można zamówić kilka towarów jednocześnie z różnych sklepów przy dokonaniu jednej płatności kryptowalutą. Pomaga w tym także funkcja koszyka znana z tradycyjnych sklepów internetowych.

Dodatkowo pojawiła się też indywidualna strona zamówienia z listą produktów, podsumowaniem płatności, statusami zamówienia oraz chat’em, z pomocą którego można bezpośrednio skontaktować się z opiekunem zamówienia i doprecyzować wszystkie jego szczegóły, np. rozmiar koszuli, kolor samochodu lub zmienić formę dostawy.

Firma nawiązała partnerstwa z międzynarodową giełdą Coinbase, która zrzesza ponad 73 miliony użytkowników w ponad 100 krajach. Payb.io akceptację płatności w prawie 180 walutach, w tym także w stable coin’ach takich jak Tether, USD Coin, DAI, Binance USD, Paxos, etc.

Strategia marki połączona jest również z rozwojem tokena PAYB. Wraz z zakończeniem sprzedaży inicjalnej, token PAYB został połączony w parze z cyfrowym dolarem (PAYB/USDT), co powoduje podzielność zasobów do 6 miejsc po przecinku.

- Naszym celem było stworzenie kompletnego narzędzia, które będzie naturalnie wykorzystywane w codziennych zakupach towarów i usług. Dzięki payb.io można kupić nie tylko dobra materialne, jak buty czy nieruchomość, ale także zapłacić np. za wakacje czy dentystę – mówi Tomasz Palka, CEO payb.io

Obecnie prowadzone są rozmowy z jedną z największych w Polsce platform sprzedażowych. Plany zakładają też integrację z systemami e-commerce w Polsce i na świecie oraz kontrakty gwarantujące zakupy produktów dostępnych wyłącznie za kryptowaluty.

W payb.io kupujący płaci kryptowalutą, a sprzedający otrzymuje pieniądze w walucie tradycyjnej, jaką do tej pory akceptował (np: PLN, EURO, USD).