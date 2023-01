Masowe zwolnienia w Amazon. Takiej skali nie spodziewał się nikt

Zwolnienia w Amazon.com Inc przekroczą 18 000 stanowisk pracy - napisał CEO sieci - Andy Jassy - w notatce adresowanej do pracowników firmy. Dodał, że decyzje dotyczące zwolnień, o których Amazon poinformuje oficjalnie 18 stycznia, będą miały duży wpływ na działy e-commerce i HR firmy.

Wielkie cięcia etatów w Amazonie

Cięcia dotyczą 6% z 300 000 pracowników korporacyjnych firmy Amazon. Przypomnijmy, że detalista niedawno podwoił swój podstawowy pułap wynagrodzenia, aby agresywnie konkurować o talenty w branży.

Amazon zatrudnia łącznie ponad 1,5 miliona pracowników, co czyni go drugim co do wielkości prywatnym pracodawcą w Ameryce. Pierwszy jest Walmart.

Trudny czas dla Amazona. Przygotowuje się na duże spowolnienie

Amazon zapewne przygotowuje się na czas wolniejszych wzrostów sprzedaży, ponieważ rosnąca inflacja zachęciła firmy i konsumentów do ograniczenia wydatków. Cena akcji firmy spadła o połowę w ciągu ostatniego roku.

Firma zaczęła zwalniać pracowników w listopadzie. Żródło informowały wtedy, że firma zredukuje ok. 10 000 etatów. Teraz ta liczba Znacząco się zwiększyła.

Amazon szykuje się na spowolnienie fot. shutterstock

Branża zwalnia. Już nie tylko Amazon ale i Salesforce

Według różnych źródeł branża technologiczna zwolniła ponad 150 000 pracowników w 2022 r., a liczba ta stale rośnie. Salesforce Inc powiedział w środę, że planuje zwolnić około 10% personelu, który w październiku liczył prawie 8 000 osób. Duże zwolnienia planuje też Facebook.

Amazon musi składać oficjalne zawiadomienia dotyczące masowych zwolnień i wypłacić wszystkim odprawy.

Andy Jassy podsumował: „Amazon przetrwał w przeszłości niepewne i trudne gospodarki i nadal będzie to robić”.