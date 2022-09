Miał węglowy dostępny w e-sklepie PGG

Miał węglowy to stosunkowo tani środek grzewczy o dobrej wartości opałowej, a możliwość zmieszania go z węglem o grubszym uziarnieniu pozwala dodatkowo na podniesienie kaloryczności opału i zapewnienie optymalnego stosunku jakości do ceny.

Ważny odpowiedni piec grzewczy

Ważne jest jednak stosowanie tego produktu w urządzeniach przystosowanych do spalania miałów. PGG rekomenduje stosowanie paliw zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producenta kotła. Podobne zasady dotyczą wszystkich sortymentów węgla opałowego PGG S.A.

Miał węglowy był najpopularniejszym rodzajem paliwa wykorzystywanym w polskich domach.

W lipcu 2020 roku wprowadzono zakaz sprzedaży miału węglowego prywatnym użytkownikom, a także firmom, które chciały spalać go w kotłach o mocy mniejszej niż 1 MW.

Wkrótce węgiel od KDW

Przypomnijmy, że w najbliższych dniach kwalifikowani dostawcy odbiorą z kopalń pierwsze transporty kupionego przez klientów węgla - paliwo powinno trafić do odbiorców szybciej, niż gdyby mieli odbierać je indywidualnie z kopalni. Za pomocą KDW klient może odebrać kupiony węgiel w wybranym składzie, ale może też wykupić usługę dostawy do domu.

Proces wyboru Kwalifikowanych Dostawców Węgla (KDW), u których można odbierać surowiec zakupiony w sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej, jest ukończony w ponad 80 proc. Obecnie podpisywane są umowy z wybranymi składami węgla.