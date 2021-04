MicrosoftMówi: Klient cyfrowy jest bardziej lojalny

fot, Microsot

Jak prowadzić projekty transformacyjne – wprowadzać błyskawiczne zmiany w reakcji na dynamicznie zmieniające się otoczenie czy cyfryzować się wolniej, za to gruntownie, w zgodzie z długofalowym planem? Pierwsze podejście można nazwać działaniami taktycznymi, doraźnymi, drugie – transformacją strategiczną. Najważniejsze, że jedno nie wyklucza drugiego; co więcej, działania te można i należy prowadzić równolegle wynika z debaty MicrosoftMówi.

Michał Kazieńko, dyrektor ds. projektów IT w Carrefour Polska przypomniał, że zaletą szybkich zmian jest udowodnienie decydentom i osobom odpowiedzialnym za budżet organizacji, że dział IT potrafi „dostarczać”, czyli realizować projekty. Największym problemem organizacji jest to, że projekty informatyczne trwają zbyt długo, a dodatkowo przy często zmieniających się zakresach rosną nakłady inwestycyjne. „Dzieląc projekty na fazy, małe kroki, możemy pokazać, że warto w nie inwestować i przekazywać większe środki na transformację” – podkreślał.

Szybkie make-upy mogą być też… sposobem na głęboką transformację. Cel strategiczny, długofalowy, to jedno, ale metoda realizacji może być zwinna, iteracyjna, obejmując testowanie różnych rozwiązań i dochodzenie do celu małymi krokami – przekonywał Patryk Dolewa, CIO w Gemini Polska. W ciągu dwóch lat firma przeprowadziła gruntowną reorganizację, włącznie z wymianą niemal wszystkich systemów informatycznych. W efekcie zdołała rozbudować sieć placówek stacjonarnych i znacznie zwiększyć potencjał do innowacyjności.

Przykład Gemini dowodzi, że dominacja online’u nad offline’m nie musi automatycznie oznaczać spadku lojalności klientów. Zdaniem Patryka Dolewy to właśnie klienci aptek tradycyjnych nie są lojalni: wybierają te placówki, do których mają bliżej i gdzie mogą kupić leki taniej. Tymczasem jeżeli w sposób cyfrowy zaadresować ich potrzeby, gdy będą mogli zaznajomić się z ofertą sklepu albo uzyskać dostęp do farmaceuty, nabiorą poczucia, że ktoś o nich dba, a wtedy cyfrowa relacja bardzo dobrze uzupełni kanał offline.

Wsłuchiwanie się w głosy klientów może znacząco zwiększyć lojalność klientów, nawet jeżeli firma nie ma aspiracji do bycia w pełni cyfrową – przyznał Mirosław Kindrat z SIG. Nietypowe realia, które przyniósł COVID, ułatwiają jednak eksperymentowanie z nowymi rozwiązaniami. Eksperymentowanie to dobre podejście do transformacji, niezależnie od tego, czy jest wymuszona czy zaplanowana – dodał Paweł Potasiński, Azure Product Marketing Manager w Microsoft.

Na koniec dyskusji uczestnicy panelu zostali poproszeni o wskazanie głównych przeszkód uniemożliwiających organizacjom skuteczną transformację. Poruszano takie kwestie jak: brak wsparcia kanału offline, zbyt szybkie tempo zmian dla biznesu, który nie nadąża nawet za realizacją własnych pomysłów; brak swobody decyzyjnej i budżetowej w zakresie R&D; przestarzałe regulacje prawne, pozostające w tyle za zmianami technologicznymi; problemy z mentalnością pracowników (trudność w przystosowaniu się do wymogów transformacji i osadzenia jej w kulturze organizacji). Najczęściej jednak wskazywano brak talentów – niedostępność informatyków- specjalistów. To wynik powszechnej tendencji do budowania własnego, mocnego IT, które musi szybko reagować i dostarczać biznesowi potrzebne narzędzia.