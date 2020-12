Na Allegro Lokalnie rusza sprzedaż nietrafionych prezentów. Wśród nich króluje RTV i AGD

W okresie poświątecznym na Allegro Lokalnie najwięcej przybywa ofert sprzedaży w kategoriach: RTV i AGD, książki oraz ubrania. Natomiast klienci najchętniej kupują książki, gry oraz modne akcesoria, takie jak torebki, czy biżuteria.

Co sprzedajemy po Świętach? W przeciągu dwóch tygodni następujących po Świętach największe wzrosty ofert odnotowuje kategoria RTV i AGD - w tym przede wszystkim AGD drobne. Jak wskazują liczby, ekspresy do kawy czy odkurzacze być może nie są najlepszym wyborem na świąteczne prezenty. Na drugim miejscu plasują się książki i gry (w tym głównie gry na konsole). Być może użytkownicy coraz częściej po przeczytaniu danego tytułu czy przejściu całej gry decydują się na to, aby dać im “drugie życie”. Podium zamyka kategoria odzież. W poprzednim roku co piąta oferta wystawiona na koniec grudnia była związana z ubraniami, co może wskazywać na wyprzedaż związaną z nietrafionymi prezentami. Wśród nowych ogłoszeń królują przede wszystkim sukienki i kurtki. Oprócz tego znaczące przyrosty nowych ofert są zauważalne w kategorii akcesoria i części samochodowe.

Jeśli zaś chodzi o czas sprzedaży to najszybciej znikają oferty nowych konsoli z drugiej ręki - nie potrzeba nawet doby, aby znalazł się nowy właściciel. Podobnie jest w przypadku sprzętu RTV - klienci w ciągu kilkunastu godzin od wystawienia są w stanie kupić telewizor oferowany w dobrej cenie.

W ramach akcji “Sprzedaj nietrafiony prezent” sprzedający będą mogli skorzystać z wyróżnienia swoich ofert w cenie 1 zł. Będę one widoczne jako wyróżnione zarówno na Allegro Lokalnie, jak również trafią do wszystkich użytkowników odwiedzających Allegro, czyli do 18 milionów klientów. Oferta specjalna będzie dostępna 28 grudnia do 25 stycznia i obowiązuje we wszystkich kategoriach poza samochodami.

Co kupujemy po Świętach? Bazując na podstawie danych z ubiegłego roku, klienci Allegro Lokalnie w okresie poświątecznym najchętniej kupowali modne akcesoria, takie jak torebki, czy biżuterię, co zapewne wiązało się z powitaniem Nowego Roku. Poza tym dużą popularnością cieszyło się również wyposażenie domu, z naciskiem na oświetlenie. Podium zamykały akcesoria samochodowe.

Pierwsze dni stycznia to okres noworocznych postanowień, a wraz z nimi rośnie popularność kategorii siłownia i fitness - przede wszystkim ubrań oraz akcesoriów do ćwiczeń. Wzrosty zakupów w tych kategoriach znacznie odbiegają od średniej liczby i wartości zakupów w porównaniu do końcówki roku.