Na Allegro rusza pierwszy sklep marki własnej Biedronki

fot. Biedronka rusza ze sprzedażą na Allegro

Dada, marka własna Biedronki, wystartowała z oficjalnym sklepem na Allegro. W ofercie dostępne są pieluchy i pieluchomajtki, które zostały stworzone we współpracy z Instytutem Matki i Dziecka.

- Wiemy, że w przypadku młodych rodziców każda minuta jest na wagę złota, dlatego zdecydowaliśmy się na otwarcie oficjalnego sklepu marki Dada na jednej z najpopularniejszych platform zakupowych w Polsce, czyli Allegro. Mamy nadzieję, że to rozwiązanie jeszcze w większym stopniu ułatwi naszym klientom oraz użytkownikom Allegro dostęp do produktów dla maluchów -Estera Rink, dyrektor kategorii w sieci Biedronka

W sklepie Dady na Allegro, rodzice znajdą m.in. dwie linie pieluszek: Dada Extra Soft i Dada Extra Care. Obydwie w specjalnych, dużych opakowaniach, tak, by paczka starczyła na dłużej.

Pieluszki Dada Extra Soft, które dostępne są w rozmiarach od 3 do 6. Pieluszki z nowej linii Dada Extra Care natychmiast wchłaniają wilgoć i nie pozwalają na jej ponowny kontakt ze skórą. Dada Extra Care są już od rozmiaru 1 do 6, a dla aktywnych dzieci Biedronka ma pieluchomajtki Dada Extra Care Pants w trzech rozmiarach.

- Kategoria z produktami do pielęgnacji niemowląt na Allegro bardzo dynamicznie się rozwija i rośnie rok do roku - mówi Beata Podleśna-Gumkowska, dyrektor segmentu dziecko i supermarket na Allegro.