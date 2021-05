Na perfumy wydajemy więcej, na kosmetyki do makijażu mniej

W 2020 roku, w sieci, najchętniej kupowanymi przez nas kosmetykami wciąż były perfumy i wody toaletowe. Według Ceneo.pl, ruch internetowy związany z tą kategorią produktów to 23,75% całego ruchu dotyczącego kosmetyków. Z kolei 14,63% ruchu związane jest z dermokosmetykami, na trzecim miejscu są produkty do pielęgnacji i stylizacji włosów (13,70%), następnie produkty do makijażu (12,77%) i do pielęgnacji twarzy (11,56%).

W 2020 roku, w porównaniu z rokiem 2019, ruch internetowy związany z zakupami artykułów higienicznych wzrósł aż o 5588%. Wcześniej praktycznie w ogóle nie kupowaliśmy tych produktów w sieci. Dynamicznie rosło również zainteresowanie kosmetykami do kąpieli (o 90%), zestawami dla kobiet (o 46%), artykułami do pielęgnacji twarzy (o 41%) i do pielęgnacji i stylizacji włosów (o 36%). Zainteresowanie perfumami i wodami toaletowymi wzrastało nieco mniej dynamicznie – o 7%, dermokosmetykami o 23%, a produktami do makijażu zaledwie o 1%.

Z kolei wśród produktów do sprzątania domu, największym zainteresowaniem Polaków cieszyła się chemia gospodarcza (24%), artykuły do sprzątania ręcznego (22,6%) i do prania (21,9%). Bardzo dynamicznie rośnie nasze zainteresowanie selektorami odpadków (o 150%), koszami na śmieci (o 127%), odświeżaczami powietrza (o 103%) i artykułami do zmywania (o 102%). Polacy chcą segregować śmieci i gotowi są przeznaczyć na ten cel coraz większe środki finansowe.

W przypadku kosmetyków do twarzy wartość koszyka zakupowego wzrosła z 52 zł w roku 2019 do 81 zł w 2020, dalszy wzrost do 96 zł miał miejsce w pierwszych miesiącach 2021 roku. Z kolei w przypadku dermokosmetyków średnia wartość koszyka wzrosła z 73 zł w roku 2019 do 82 zł w 2020 i 95 zł w kwietniu 2021. W przypadku najważniejszej kategorii produktów, czyli perfum i wód toaletowych wartość koszyka spadła ze 177 złotych w roku 2019 do 166 zł w 2020, jednak w kwietniu 2021 nastąpił dynamiczny wzrost do 234 zł. W przypadku produktów do makijażu zanotowano spadek z 70 zł w 2019 roku do 65 zł w roku 2020 i 63 zł w 2019.

Wśród produktów do sprzątania domu, w 2020 wartość koszyka zakupowego wzrosła w przypadku dwóch kategorii produktów: chemii gospodarczej (z 48 do 52 zł) i odkamieniaczy (z 40 do 41 zł). Z kolei dynamiczne spadki pojawiły się w przypadku odświeżaczy powietrza (z 35 do 29 zł), artykułów do sprzątania ręcznego (z 75 do 66 zł) i zmywania (z 32 do 28 zł). Pierwsze miesiące 2021 roku zmieniły tę sytuację. Wzrosty zanotowano w kategorii selektorów odpadków (z 225 do 249 zł), worków i opakowań próżniowych (z 41 do 43 zł) i koszy na śmieci (ze 125 na 132 zł). Wyraźnie, aż o 20%, (z 52 na 41 zł) spadła średnia wartość koszyka dla artykułów chemii gospodarczej. W sieci wydajemy nieco mniej na produkty do sprzątania, jednak coraz chętniej segregujemy śmieci.