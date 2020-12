Nawet 40 proc. zakupów online jest zwracanych do sklepów

Po fali dużych zakupów w listopadzie i grudniu następuje ogromna fala zwrotów. Analitycy przewidują, że nawet 40 procent zakupów online wraca do sprzedawców. Eksperci C.H. Robinson ostrzegają przed bezprecedensową presją na łańcuchy dostaw w grudniu i styczniu.

Z raportu PostNord wynika, że w 2019 roku co trzeci Polak kupujący w sieci deklarował, że zwrócił towar. To aż o 9 punktów procentowych więcej niż rok wcześniej. Ze względu na kwitnący rynek e-commerce, oczekuje się, że wskaźniki te w 2020 roku będą jeszcze wyższe.

W Wielkiej Brytanii ponad trzy czwarte (78%) konsumentów zapoznaje się z warunkami zwrotu, zanim zdecyduje, gdzie zrobić zakupy. 2 stycznia procesowanych jest o 72% więcej zwrotów niż w każdy inny dzień grudnia.

Eksperci podkreślają, że firmy muszą upewnić się, że posiadają solidną strategię zarządzania zwrotami, pomoże im to zapewnić najlepszą możliwą obsługę klienta, a przede wszystkim zmaksymalizować odzyskanie jak największej wartości ze zwracanych towarów. Według nich zbieranie danych ma kluczowe znaczenie dla wszystkich, a więc sztuczna inteligencja oraz technologie analizy predykcyjnej będą miały do odegrania w tym roku znaczącą rolę. Do przeanalizowania będzie bowiem wiele informacji na temat milionów oczekiwanych zwrotów.

“Łańcuchy dostaw staną w obliczu chaosu, jeśli nieodpowiednio zarządzą zwrotami w tegorocznym okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Istnieje realne ryzyko, że logistyka zostanie przytłoczona ogromnym wzrostem zwrotów ze sprzedaży online - mówi Arkadiusz Glinka, dyrektor ds. zarządzania produktem w C.H. Robinson Europe.