Notino: obroty o 42 proc. w górę. Rynek polski generuje prawie 20 proc. przychodów

fot. Notino

Notino zakończyło 2020 rok z obrotem na poziomie ponad 560 milionów euro. Wyniki są wyższe o 42 proc. rdr. Polski rynek odpowiada za 19,5 procent wypracowanego rocznego obrotu marki. Liczba klientów perfumerii wzrosła w 2020 roku o 3,5 miliona, co oznacza ponad 16,5 miliona osób korzystających z oferty perfumerii.

W ubiegłym roku najsilniejszą kategorią sprzedażową produktów pozostawały perfumy – obrót z ich sprzedaży wzrósł o 22 proc. rdr. 50-procentowy wzrost odnotowała kategoria kosmetyków kolorowych oraz produktów do pielęgnacji włosów i skóry twarzy, których obroty były wyższe o 70 proc. Łącznie lider branży beauty i e-commerce sprzedał ponad 55 milionów produktów.

Firma nadała ponad 12 milionów przesyłek w całej Europie, a w szczycie sezonu, przypadającym na czas promocji Black Friday, obsłużyła 140 000 zamówień jednego dnia. Średnia dzienna liczba obsługiwanych przesyłek w ciągu roku wyniosła około 30 000 sztuk. Liczba klientów perfumerii wzrosła w 2020 roku o 3,5 miliona, co w podsumowaniu oznacza już ponad 16,5 miliona osób korzystających z oferty Notino. Firma, która jest obecna na 24 rynkach do tej pory obsługiwała swoich klientów z jedynego punktu dystrybucyjnego w Czechach. W 2020 roku uruchomiła drugie centrum logistyczne w Rumunii, które będzie obsługiwało dostawę przesyłek m.in. do Grecji czy Bułgarii.

– Zależy nam na tym, aby nasi klienci niezmiennie otrzymywali swoje zamówienia nie tylko na czas, ale nawet szybciej niż do tej pory. Wierzymy, że w osiągnięciu tego celu pomocne będzie nasze nowe centrum dystrybucyjne, które zostało zlokalizowane w Bukareszcie. Dzięki temu możemy przenieść doświadczenie zakupowe w Internecie na nowy, wyższy poziom. Decentralizacja zarządzania i magazynowania jest dla Notino równoznaczna z dalszą ekspansją firmy na rynki zagraniczne – dodaje Kocián.

W 2020 roku firma powiększyła liczbę swoich sklepów stacjonarnych w Polsce otwierając swoją największą perfumerię w warszawskim centrum handlowym Westfield Arkadia. Dzięki technologiom Youth Finder i Shade Finder firmy Lancôme, w sklepie można przeprowadzić diagnostykę skóry lub dobrać odpowiedni odcień podkładu. Jedynym tego rodzaju w Polsce rozwiązaniem jest fragrance finder AirParfum.

Notino prowadzi sklepy stacjonarne łącznie w 9 krajach, w tym w Polsce, Czechach i Austrii.

Notino to największy w Europie sklep internetowy z ofertą perfum i kosmetyków. Firma powstała w Czechach w 2004 roku. Obecnie Notino działa na 24 europejskich rynkach, oferując swoje usługi w Internecie oraz 26 sklepach stacjonarnych. Jest autoryzowanym partnerem największych światowych marek kosmetycznych, takich jak L'Oréal, Estée Lauder Companies, Coty, Puig i innych. Portfolio Notino szczyci się ofertą 55 000 produktów ponad 1150 marek.