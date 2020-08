Nowy magazyn tranzytowy IKEA w Jarostach otwarty

Magazyn obsługuje sklepy IKEA na jedenastu rynkach, fot. mat.. pras.

W Centrum Dystrybucyjnym IKEA w Jarostach k. Piotrkowa Trybunalskiego (woj. Łódzkie) powstał magazyn tranzytowy o powierzchni 12,5 tys. m2, który podniósł zdolności operacyjne obiektu. Teraz Centrum obsługuje sklepy IKEA na jedenastu rynkach, w tym w Polsce, Czechach, Słowacji, Litwie czy Rumunii. Kolejne dwa rynki zostaną włączone w obsługę przez Centrum Dystrybucji IKEA w Jarostach w perspektywie kolejnych miesięcy.

W magazynie IKEA w Jarostach k. Piotrkowa Trybunalskiego prowadzone są dwa rodzaje operacji logistycznych – dystrybucja do klientów zlokalizowanych w Polsce oraz dystrybucja do sieci sklepów. Jest to jedno z największych centrów dystrybucji IKEA na świecie, które odpowiada za dostawę mebli oraz artykułów wyposażenia wnętrz do 28 lokalizacji IKEA na 11 rynkach.

Nowo otwarty magazyn będzie służył do przeładunków i krótkoterminowego przechowywania „dostaw tranzytowych”, czyli skonsolidowanych przesyłek, które wymagają przeładownia i wysłania do sklepów w ciągu 24 godzin. Magazyn ma 180 metrów długości i 67 metrów szerokości. Jest wyposażony w 36 standardowych doków oraz 24 doki z długim najazdem. Dzięki takiej infrastrukturze Centrum Dystrybucji jest gotowe na załadunki i rozładunki naczep standardowych oraz naczep niskopodwoziowych typu MEGA. Duża liczba doków oraz lustrzany układ stref magazynowych pozwoliły zwiększyć przepustowość tranzytu w Jarostach do 1,8 miliona m3 rocznie – oznacza to, że dzięki nowej części magazynowej przepustowość Centrum Dystrybucji IKEA w Jarostach wzrosła dwukrotnie.

Ogrzewanie hali oparte jest na geotermalnych pompach ciepła, a w toaletach zastosowano spłukiwanie szarą wodą. W tym roku na terenie centrum powstanie również farma fotowoltaiczna o mocy 770 kWP.

Grupa Ingka, dawniej znana jako Grupa IKEA, jest największym franczyzobiorcą IKEA. Na całym świecie zarządza 374 sklepami w 30 krajach.