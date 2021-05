O co pytają, gdy starasz się o pracę w Allegro, Decathlon i Sephora?

fot. zdradzamy popularne pytania na rozmowach rekrutacyjncych, shutterstock

Firma Digitalx.pl zwróciła się do znanych liderów biznesu, przedsiębiorców oraz menedżerów świata e-commerce i digital, aby dowiedzieć się, jakie są ich ulubione i najciekawsze pytania, które lubią zadawać swoim rozmówcom podczas rekrutacji. Wskazali nam nie tylko pytania, ale także dostarczyli uzasadnienia i własne przemyślenia stojące za tymi konkretnymi pytaniami.

Jakub Gierszyński - Sephora - e-commerce director: Jakie są 3 pozytywne i 3 negatywne rzeczy jakie mógłbym usłyszeć o Tobie od osób, z którymi współpracowałeś?

Pytanie zadaje w drugiej części rozmowy, kiedy jesteśmy po - small talk - i części dotyczącej doświadczenia zawodowego. Na tym etapie rysuje mi się pierwszy obraz kandydata. Pytanie jest zaprojektowane, aby usłyszeć z perspektywy, kandydata jak go oceniają osoby, z którymi pracował. Staram się przez nie sprawdzić samoświadomość rekrutowanego i poziom jego empatii. Przy tym mogę zderzyć swoje pierwsze odczucia jakie mam na temat mojego rozmówcy.

Wojciech Zięba - Decathlon Polska - E-commerce & Omnichannel Director: Jeżeli mógłbyś być zawodowym sportowcem to jakiej dyscypliny i dlaczego?

Pytanie ma na celu zbadanie naturalnych predyspozycji i cech osobowości kandydata. W jakim środowisku czuje się najlepiej, czy lubi współpracę i grę drużynową, czy raczej dyscypliny indywidualne. Jakiego typu rywalizacja jest mu bliższa, czy chciałbym realizować się w sportach wymagający dużego wysiłku fizycznego, czy raczej precyzji i techniki w działaniu. Dodatkowo sport jest bardzo wdzięcznym tematem do rozwinięcia rozmowy i szerszego zbadania cech osobowości.

Mikołaj Wezdecki - Eobuwie.pl - dyrektor e-commerce: Ile stacji paliwowych jest w Warszawie?

Umiejętność sprawnego analizowania tematu i wyciągania wniosków w oparciu o brak danych.

Damian Zapłata - Allegro - COO, Board Member: Co by powiedział na Twój temat ktoś kto Ciebie lubi? Co powiedziała by osoba która za Tobą nie przepada?

Podczas rekrutacji bardzo istotne jest aby nie tylko poznać umiejętności i doświadczenia kandydata/ki, ale również poznać jej/jego osobowość i cechy charakteru. Szczególnie jest to ważne przy rekrutacji liderów, którzy swoja postawą i zachowaniem będą wpływać na kulturę pracy i efektywność zespołów. Tak sformułowane pytanie pozwala kandydatom spojrzeć na siebie oczami innych osób i zrozumieć jak są postrzegane. Dzięki takiej formule pytania, kandydaci/tki potrafią być bardziej spontaniczni i opowiedzieć o sobie z większym dystansem i są bardziej otwarci/te na szczerą rozmowę o swoich cechach charakteru. Często jednak zdarza się, że kandydat/ka mają trudności aby szybko odpowiedzieć na takie pytanie lub potrzebują dłuższej chwili do zastanowienia. Dla mnie to sygnał, że ich świadomość własnego wpływu na otoczenie jest niska. Od efektywnego lidera/ki oczekuje, że rozumie jak jej cechy charakteru mogą wpływać na zespół i jest świadomy/ma jak unikać sytuacji w których mogą one mieć negatywny wpływ na innych pracowników. To doskonałe pytanie na ocenę poziomu inteligencji emocjonalnej.

Remigiusz Chrzanowski - SuperPharm - Digital Director - Board Member: Jakie są trzy rzeczy, które twoim zdaniem powinniśmy zmienić/poprawić jako firma?