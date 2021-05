OCHNIK udostępnił ofertę ponad 100 salonów w internecie

W ubiegłym roku sieć OCHNIK zdecydowała się zintegrować dystrybucję internetową i stacjonarną wprowadzając elementy strategii ship from store. Synergia pozwoliła efektywniej wykorzystać potencjał sieci sprzedaży.

- Po udostępnieniu produktów z salonów stacjonarnych, oferta naszego sklepu online znacznie się rozszerzyła - komentuje Natalia Kossut-Kaczmarek, dyrektor ds. zarządzania marką OCHNIK. - Klienci uzyskali dostęp m.in. do końcówek kolekcji oraz ostatnich sztuk konkretnego modelu. Wszystkie te produkty wcześniej były niedostępne w sieci, ponieważ sklep online korzystał wyłącznie ze stanów magazynu przypisanego do e-commerce. Zakładaliśmy, że udostępnienie stanów salonów stacjonarnych pozytywnie wpłynie na sprzedaż. Nie pomyliliśmy się. Aktualnie stale monitorujemy, rozwijamy oraz optymalizujemy przyjęte rozwiązania - dodaje Natalia Kossut-Kaczmarek.



Eksperci firmy merce.com to twórcy hybrydowej platformy e-commerce, która wspiera transformację systemu sprzedaży OCHNIKA.

System sprzedawcy detalicznego musi dokładnie wiedzieć, co znajduje się w sklepach (zarówno na półce jak i za zapleczu), co w magazynie centralnym, a następnie musi dokładnie przekazać tę informację dalej w procesie realizacji i to w optymalnym kosztowo i logistycznym sensie. Połączenie stanów magazynowych magazynów i salonów stacjonarnych odkrywa uśpiony potencjał retailu.

- Wspólnie z klientem przyjęliśmy model maksymalnie dwóch wysyłek realizujących jedno zamówienie (przykładowo z magazynu i salonu stacjonarnego do innego salonu, w którym klient chce odebrać zamówienie). Taka liczba operacji logistycznych pozwala na obsłużenie zdecydowanej większości zamówień. Warto pamiętać, że celem wdrożenia modelu ship from store nie jest wywrócenie do góry nogami systemu dostaw, a jego uelastycznienie. Pozwala to wykorzystać uśpione moce posiadanej już sieci sprzedaży. Rynek amerykański ma do czynienia z szeregiem firm czysto e-commerce’owych otwierających stacjonarne sklepy nie w celach prestiżowo-marketingowych, a właśnie po to, by poprawić szybkość dostaw dla klientów mieszkających w pobliżu uruchomionych punktów - zauważa Marcin Rutkowski, Brand Operations Manager merce.com.