Otwarcie galerii nie zaszkodziło Answear.com. Sprzedaż rośnie

fot. Krzysztof Bajołek, Answear.com

Answear.com, według wstępnych danych wypracował w II kwartale 2021 r. 153 mln zł sprzedaży online, co przekłada się na wzrost o 37 proc. rdr. Skutkowało to również wzrostem przychodów ze sprzedaży, które w II kwartale zwiększyły się o 39 proc. rdr. i wyniosły 145 mln zł. W całym pierwszym półroczu sprzedaż online wzrosła o 53%, a przychody o 55%.

- Na uwagę zasługuje wzrost sprzedaży online w drugim kwartale, w stosunku do sprzedaży z pierwszego kwartału obecnego roku, o 27 mln zł, tj. o 21%, pomimo otwarcia galerii handlowych na początku maja. Osiągnięte wyniki potwierdzają, że Answear.com, jako sklep multibrandowy działający wyłącznie on-line, zwiększa swoją sprzedaż bez względu na sytuację pandemiczną, a jako główne czynniki wzrostu zarząd wskazuje:

• Powiększenie oferty produktowej, wprowadzenie do sprzedaży wielu nowych marek, zwiększenie zapasu towarów oferowanych klientom do natychmiastowego zakupu;

• Skuteczne działania marketingowe ukierunkowane na umocnienie marki na wszystkich rynkach na których działa obecnie spółka, zgodnie z założeniami strategii przedstawianej podczas IPO;

• Zmiany technologiczne, przepięcie wszystkich rynków na nową platformę e-commerce, włączenie aplikacji mobilnych na wszystkich rynkach, ulepszenia technologiczne wdrożone wraz z nowymi systemami, skutkujące wzrostem konwersji i wartości średniego koszyka;

• Dalszy rozwój marki własnej, w tym dwie nowe kolekcje specjalne Answear.LAB przygotowane przy współpracy z Pauliną Krupińską, zaoferowane do sprzedaży w drugim kwartale tego roku, wyróżniające Answear na tle konkurencji i przyciągające wielu nowych klientów.



- W najbliższej przyszłości planujemy wejście na nowe rynki, co jeszcze bardziej zwiększy zakres naszej działalności i umocni naszą pozycję w regionie CEE. – dodaje Krzysztof Bajołek.