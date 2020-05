PGS tworzy platformę e-commerce dla sklepów Top Market

fot. PGS

PGS zamierza uruchomić sklep online dla ponad 600 placówek sieci Top Market.

Jest to wspólna platforma online, która skupia ofertę wielu prywatnych przedsiębiorców zrzeszonych w sieci. Po wybraniu sklepu docelowego, klient (dokonując zakupów) będzie miał możliwość wybrać odbiór osobisty produktów lub doręczenie pod wskazane miejsce w czasie do dwóch godzin. Platforma sprzedaży Online Top Market będzie wspierana kampanią reklamową w TV i Internecie.



Firma rozpoczęła też rozmowy z właścicielami aplikacji mobilnych dostaw. Przedstawiciele PGS prowadzą rozmowy z kolejnymi przedsiębiorcami, prowadzącymi od kilku do kilkunastu sklepów osiedlowych, zachęcając ich do przystąpienia do PGS. - Od początku roku do sieci PGS dołączyło już ponad 50 nowych placówek. Mamy nadzieję na podwojenie tej liczby do końca roku. To przybliży nas do 700 punktów w kraju – ocenia Michał Sadecki, prezes PGS.

Sieć Top Market od kilku lat jako swój cel rozwojowy wskazuje pułap 700 sklepów.

Na półki sklepów Top Market trafi też większa oferta marki własnej: piwo, wino oraz wyroby mięsne marki Spiżarnia Dworska.