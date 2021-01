Plantwear przygotowuje e-sprzedaż roślin doniczkowych JustPlant

fot. Plantwaer

Plantwear, notowany na NewConnect sprzedawca drewnianych akcesoriów lifestylowych, w IV kwartale 2020 r. osiągnął ponad 3,5 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, co oznacza wzrost o ponad 16 proc. rdr. Narastająco, od stycznia do grudnia 2020 roku spółka wypracowała około 10,5 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o prawie 17 proc. r/r.

Największy udział w przychodach Plantwear w minionym kwartale miała drewniana biżuteria, która wygenerowała niemal 1,6 mln zł. Na drugim miejscu zalazły się drewniane zegarki, które przyniosły spółce ponad 1,3 mln przychodu. Bardzo dobry wynik odnotowała też uruchomiona w kwietniu platforma Giftbay – z personalizowanymi upominkami. Wpływu wyniosły ponad 0,4 mln zł, czyli przeszło dwukrotnie więcej niż w pierwszych 6 miesiącach jego działalności łącznie.

- W związku z udaną premierą serwisu Giftbay, która miała miejsce w kwietniu, planujemy poszerzać naszą ofertę o nowe koncepty. Już niedługo wystartuje nowa marka JustPlants - idea zakładająca sprzedaż roślin doniczkowych on-line, wszystko w designerskiej oprawie. Dodatkowo, aktualnie prowadzimy zaawansowane rozmowy ze znanymi markami dotyczące sprzedaży produktów Plantwear w ich kanałach – dodaje Ewelina Bury, wiceprezes Plantwear.

Plantwear planuje również dalszy rozwój na rynkach zagranicznych. Po Ukrainie i Rumunii, w 2021 roku spółka planuje premierę serwisów w języku niemieckim skierowane do klientów z Niemiec oraz Austrii. Jako pierwszy w tych krajach zacznie działać serwis Giftbay – równocześnie Plantwear planuje jego premierę na Ebay oraz Amazon.