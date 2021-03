Plantwear zapowiada przejście na główny parkiet, w planach sprzedaż przez Ebay i Amazon

Plantwear zamierza rozszerzyć zakres działalności w obszarze e-commerce, fot. za Facebook/Plantwear

Plantwear, notowany na NewConnect internetowy sprzedawca drewnianych akcesoriów lifestylowych oraz spersonalizowanych prezentów, opublikował plany rozwoju na dwa najbliższe lata. Spółka zamierza rozszerzyć zakres działalności w obszarze e-commerce, poprzez rozwój obecnych i nowych marek, budowę struktury holdingowej, która umożliwi efektywną wymianę know-how oraz skalowanie projektów.

- Jesteśmy biznesem skoncentrowanym na e-commerce, przez ostatnie kilka lat zdobyliśmy wiele doświadczeń i unikalnych instrumentów, które pozwalają nam się sprawnie poruszać w internetowym świecie. Chcemy wykorzystać ten potencjał, poprzez rozwój kolejnych projektów online w ramach budowanego hubu dla spółek e-commerce – komentuje Wiktor Pyrzyk, prezes Plantwear.

Głównym zadaniem hubu dla e-commerce będzie wymiana doświadczeń, know-how oraz zasobów zarówno osobowych, informatycznych, jak i infrastrukturalnych alby zwiększyć efektywność i skalować kolejne projekty. Jednym z widocznych efektów będzie budowa struktury grupy kapitałowej.

- Nowa struktura przełoży się na szybszy rozwój każdego z projektów, zwiększenie ich liczby, a w konsekwencji budowę wartości dla akcjonariuszy – mówi Wiktor Pyrzyk. Dodaje również, że w ramach Grupy powołana zostanie specjalna spółka w roli akceleratora nowych konceptów biznesowych.

W planach rozwoju spółka jasno określiła cele dla poszczególnych marek z portfolio. Plantwear, platforma e-commerce z drewnianymi akcesoriami do 2023 r. ma utrzymać dynamikę wzrostów przychodów na poziomie ponad 20% r/r. Marka zamierza regularnie poszerzać grupę odbiorców, poprzez sprzedaż w nowych kanałach (niedawno podpisano umowę dot. pilotażowej sprzedaży z W.KRUK oraz Monnari), ekspansję zagraniczną, a także wprowadzenie uzupełniających kategorii produktów (Plantwear Home i Plantwear Kids). Z kolei celem dla Giftbay, sklepu internetowego z personalizowanymi prezentami, jest przekroczenie poziomu 10 mln zł przychodów już w 2022 r. W marcu br. uruchomiono rumuńską wersję serwisu.

- Prowadzimy zaawansowane prace związane z uruchomieniem obu platform w języku niemieckim, skierowanych do klientów z Niemiec oraz Austrii. Jako pierwszy w tych krajach zacznie działać serwis Giftbay. Co więcej, już niedługo planujemy wprowadzenie personalizowanych upominków na platformy Ebay oraz Amazon, co dodatkowo zwiększy poziomy sprzedaży – podkreśla Wiktor Pyrzyk.

Trzecia z marek - JustPlants, która niedawno poszerzyła portfolio spółki chce wygenerować 1 mln zł przychodów jeszcze w ciągu pierwszych dwunastu miesięcy działalności. Platforma e-commerce z roślinami doniczkowymi w designerskiej oprawie zaliczyła w połowie marca udany start. Spółka prognozuje, że obecny trend dekorowania mieszkań spowodowany pandemią i pracą zdalną, istotnie wpłynie na dobre wyniki nowego sklepu. - Dłuższe przebywanie w domach przekłada się na częstsze remonty czy uzupełnianie przestrzeni designerskimi dodatkami lub roślinnością – zaznacza prezes Plantwear.