Po 8 latach e-Tesco żegna się z polskim rynkiem. Sieć: zrealizowaliśmy ponad 8 mln zamówień

Październik to ostatni miesiąc, w którym możemy skorzystać z e-sklepu sieci Tesco. Od listopada usługa zostanie wyłączona. Sieć prowadziła sklep internetowy w Polsce przez 8 lat, a jej wejście w ten obszar rynku sprawiło, że zakupy żywności z wykorzystaniem internetu trafiły w Polsce „pod strzechy”".

W Warszawie, Gdyni, Bielsku Białej i Opolu zamówienia można składać do 23 października. Ostatnie dostawy zostaną zrealizowane 24 października. W pozostałych miastach zamówienia można składać do 30 października. Ostatnie dostawy zostaną zrealizowane 31 października.

Usługa Tesco E-zakupy została uruchomiona w 2012 roku i była jedną z pierwszych tego typu w Polsce. A jak to wyglądało w liczbach? Sieć podsumowując swoją działalność pisze: dostarczyliśmy ponad 400 mln produktów, spakowaliśmy ponad 300 tys. ton towarów, zrealizowaliśmy ponad 8 mln zamówień.

Już od początku sieć zapewniała, że rozwój e-sklepu jest dla niej jednym z najważniejszych priorytetów. Ryszard Tomaszewski, ówczesny prezes firmy, w maju 2013 r .br. przyznał, że duże sklepy sieci będą traktowane jako potencjalna baza do rozwoju serwisu internetowego i usługi click&collect.

Rozwój projektu Ezakupy sieć rozpoczęła oczywiście od największych miast. Zakupy zamówione drogą internetową dostarczane były do klientów z istniejących sklepów Tesco. Pracownicy kompletowali w hipermarkecie zamówienie, które następnie docierały do klienta. Już rok po starcie Ezakupy dostępne były dla ok. 27% mieszkańców Polski, co oznacza, że już co 4. gospodarstwo domowe w Polsce, w ponad 100 miastach i miasteczkach mogło zaopatrywać się z wykorzystaniem serwisu Tesco Ezakupy Internet.

W grudniu 2013 r. sieć pisała: "Chociaż sklepy internetowe oferujące artykuły spożywcze działają w Polsce już od kilku lat, to dopiero wejście Tesco w ten obszar rynku sprawiło, że zakupy żywności z wykorzystaniem internetu trafiły „pod strzechy”".

17 czerwca 2020 Tesco Holdings B.V jako właściciel Tesco Polska podpisała umowę z Salling Group A/S dotyczącą transakcji sprzedaży 100 % udziałów w Tesco (Polska) Sp. z o.o. Szczegóły umowy zakładają efektywne zrealizowanie transakcji do końca roku finansowego Tesco tj. do dnia 28 lutego 2021 roku, przy założeniu spełnienia określonych warunków organizacyjnych i regulacyjnych.

31 sierpnia 2020 sieć ogłosiła zamknięcie wszystkich działów sprzedaży internetowej.

Przypomnijmy, że Tesco Polska w roku obrotowym 2019/20 zanotowało 631.482 tys. zł straty. Przychody to 7.880.518 tys. zł. Sieć zamknęła w tym czasie 24 sklepy, a po dniu bilansowym podano informację o zamknięciu 15 placówek i działów sprzedaży internetowej.