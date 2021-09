Poczta Kwiatowa: Dzięki chmurze nie mamy problemów w trakcie pików zakupowych

E-commerce mierzy się z dużym wyzwaniem związanym z napływem nowych klientów – ciągłością działania infrastruktury IT.

W przypadku sprzedaży kwiatów, w dni takie jak Dzień Matki czy Dzień Kobiet, obciążenie wzrasta nawet piętnastokrotnie. Również pandemia, która uniemożliwiła bezpośrednie spotkania, przyczyniła się do większego zainteresowania usługami Poczty Kwiatowej.

– Korzystamy z chmury obliczeniowej już od 4 lat i niejednokrotnie przekonaliśmy się o tym, jak dobry był to wybór. Nowa usługa zapewni szerokie, aktywne wsparcie, szczególnie istotne w okresach zwiększonego zainteresowania naszą ofertą. Cloud computing skutecznie chroni nas przed nagłymi lub zbędnymi wydatkami w infrastrukturę IT. Dzięki chmurze nie doświadczamy problemów w trakcie pików zakupowych i jesteśmy w stanie dostarczyć klientom sprawną platformę, pomimo jej dużego obłożenia, a jednocześnie nie przepłacamy za zasoby, których byśmy nie wykorzystali w spokojniejszych okresach – dodaje Michał Sikora z Poczty Kwiatowej.

Jak zadbać o bezpieczeństwo sprzedaży?

Poczta Kwiatowa dążyła do tego, aby zabezpieczyć serwis internetowy przed cyberatakami i utratą danych, a jednocześnie zyskać pełne wsparcie w zakresie monitoringu i reakcji na incydenty bezpieczeństwa.

– Zdecydowaliśmy o wdrożeniu usługi Security Operation Center, która zapewnia odpowiednie zabezpieczenie przez atakami hakerskimi, a także aktywnie wspiera monitoring infrastruktury IT, alarmując o potencjalnych zagrożeniach. To pozwala na szybką reakcję na incydenty zanim staną się one problemem – mówi Michał Sikora z Poczty Kwiatowej.

– Zarówno chmura obliczeniowa, jak i SOC, pozwalają optymalizować koszty i chronią przed nieprzewidzianymi wydatkami, które mogłyby zaskoczyć naszą firmę przy korzystaniu z własnej infrastruktury. Szacujemy, że rezygnacja z wdrożenia pełnego systemu monitoringu incydentów bezpieczeństwa na własną rękę na rzecz korzystania z systemu SOC zmniejszyła koszty nawet o 85 proc. – dodaje Michał Sikora.