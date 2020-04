Poczta Polska dostarczy zakupy ze Smyk.com do 12 tys. punktów odbioru

fot. materiały prasowe Poczta Polska

SMYK udostępnił klientom możliwość odbioru zakupów w największej sieci typu click&collect w Polsce - placówkach pocztowych, sklepach Żabka, stacjach Orlen, kioskach Ruch oraz w nowych automatach Smartbox dostępnych w wybranych placówkach i marketach Biedronka.

Odbiory przesyłek z punktów, czyli tzw. click&collect od kilku lat cieszą się coraz większą popularnością. Punkty Poczty Polskiej to największa tego typu sieć w Polsce – oferująca ponad 12 tys. punktów. Taka metoda dostawy decyduje o wygodzie klientów e-sklepów, dla których jest to jeden z kluczowych czynników skłaniających do robienia zakupów online.

- Bardzo się cieszymy, że kolejny silny i znany brand udostępnia swoim klientom naszą sieć punktów odbioru. Do tej pory klienci Smyka, mogli korzystać z tradycyjnej dostawy kurierskiej Pocztex, teraz zyskają dostęp do nowoczesnej sieci punktów odbioru i bardzo dogodnych lokalizacji w ich okolicy. Dodam, że w obliczu aktualnej sytuacji w kraju i konieczności zamknięcia sklepów stacjonarnych, jest to także dodatkowo wsparcie dla naszych klientów w sprzedaży online – mówi Rafał Makowski, menedżer ds. rozwoju sieci click&collect w Poczcie Polskiej.

- Obecna sytuacja stawia przed nami wiele trudności, jak również mnóstwo wyzwań. Jednym z nich jest potrzeba dostarczania klientom zamówionych paczek do najodleglejszych miejsc w Polsce. Dzięki współpracy z Pocztą Polską, nasi klienci zyskują taką możliwość. Ogromna skala 12 tysięcy punktów odbioru przesyłek, przybliży SMYKA do miejsc zamieszkania czy pracy naszych klientów. Współpraca z największym operatorem przesyłek w Polsce daje nam pewność, że wszystkie zamówienia dotrą na czas pomimo trudności w dobie dzisiejszego handlu – komentuje, Zdzisław Bender, eCommerce Sales Director w SMYK.

Smyk to sieć sklepów specjalistycznych dla dzieci. Jej historia sięga roku 1977, kiedy został otwarty Dom Handlowy Smyk. Obecnie w Polsce działa ponad 200 sklepów SMYK oraz sklep internetowy smyk.com. Sklepy SMYK działają też na Ukrainie i w Rumunii.

Poczta Polska współpracuje z ponad 45 tys. klientów biznesowych w segmencie obsługi logistycznej firm (B2B). W ubiegłym roku spółka pozyskała około 6 tys. nowych klientów. Wśród nich są przedstawiciele branży przemysłowej, motoryzacyjnej, sieci sklepów stacjonarnych, księgarnie oraz sklepy AGD.