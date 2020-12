Poczta Polska pobierze VAT od e-przesyłek z Azji

Poczta zawarła ze spółką technologiczną Poczta Polska Usługi Cyfrowe umowę na przygotowanie oprogramowania do prowadzenia rozliczeń między Pocztą a Krajową Administracją Skarbową. Jeszcze tylko przez pół roku będą obowiązywać dotychczasowe zasady obsługi przesyłek spoza Unii Europejskiej. 1 lipca 2021 r., wejdzie w życie „pakiet VAT dla e-commerce”, a Poczta Polska przejmie część funkcji realizowanych dotąd przez służby celno-skarbowe i stanie się „bramą podatkową” między UE, a Chinami.

Obecnie obsługą przesyłek pocztowych z towarami kupionymi poza Unią Europejską, czyli np. w Azji i USA, zajmują się służby podatkowe i celne. Poczta przedstawia do kontroli wszystkie przesyłki przedstawicielom KAS i zajmuje się korespondencją z adresatami oraz pobieraniem opłat, które ustalają służby celne. Współpracę tę reguluje porozumienie pomiędzy Spółką i Krajową Administracją Skarbową z 2018 roku. Na jego podstawie utworzono Oddział Celny Pocztowy w Lublinie, aby kontrolować przesyłki nadchodzące z Azji drogą kolejową przez Małaszewicze.

1 lipca 2021 roku w całej Unii Europejskiej wejdzie w życie tzw. „pakiet VAT dla e-commerce”. Te zmiany prawa unijnego oznaczają, że Poczta Polska przejmie niektóre funkcje realizowane dotychczas przez służby celno-skarbowe i będzie odpowiedzialna za pobieranie podatku VAT od kupujących i przekazywanie go w odpowiedniej wysokości administracji skarbowej.

- Zależy nam, aby sprawnie i zgodnie z nowym prawem obsługiwać rosnące wolumeny przesyłek z towarami spoza UE. Zamawiający je polscy klienci oczekują szybkich dostaw i prostych procedur celno-skarbowych – podkreśla Wiesław Włodek, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej.

Tzw. „pakiet VAT dla e-commerce” oznacza, że operatorzy pocztowi w Unii Europejskiej będą jednocześnie pełnić funkcję podmiotu, który zgłasza towary – w procedurze celnej importowej – umieszczone w przesyłkach pocztowych, a zakupione poza Unią Europejską. Przy czym podatek będzie nakładany na wszystkie towary, nawet te o niskiej wartości. Powoduje to m.in. konieczność stworzenia efektywnego systemu IT do obsługi przesyłek połączonego z państwowym systemem celno-podatkowym.

Konsekwencją elektronizacji procesu jest konieczność przekazywania przez Pocztę Polską danych do systemów celnych na rzecz odbiorców przesyłek i przyjęcie roli zgłaszającego.

Poczta Polska planuje w ciągu pierwszej połowy 2021 kampanię informacyjną, w ramach której przekaże pełną informację o aspektach funkcjonowania nowych regulacji celno-podatkowych, w tym dla użytkowników platform e-commerce zlokalizowanych poza Unią Europejską.