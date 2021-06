Poczta Polska zwolni mniej osób, zatrudni dodatkowych pracowników do sortowni

W związku z rozwojem sektora eCommerce Poczta Polska rekrutuje nowych pracowników do sortowni w Warszawie. Na kandydatów czeka kilkadziesiąt miejsc pracy przy obsłudze paczek pocztowych. Rekrutacja jest także następstwem decyzji zarządu o ograniczeniu skali zwolnień pracowniczych o ponad 50 proc. w stosunku do pierwotnych planów.

Poczta Polska aktywnie rozwija obsługę rosnącego wolumenu przesyłek KEP (przesyłki kurierskie, ekspresowe, paczkowe), realizowanych na rzecz dynamicznie rozwijającego się rynku e-commerce. W planach nowej strategii spółki ujęte są inwestycje w nowoczesny park maszynowy – w tym zakup 3 automatycznych maszyn sortujących, w zakresie którego Poczta rozpoczęła i ogłosiła już postępowanie zakupowe.

- Mamy ofertę pracy dla osób, które poszukują stałego zatrudnienia na cały etat oraz takich, które chcą łączyć naukę z pracą i szukają zatrudnienia w zmniejszonym wymiarze czasu pracy. Oferujemy umowy o pracę oraz umowy zlecenia, a także szkolenia. Jesteśmy otwarci na osoby, które nie mają doświadczenia w tych branżach, ale są gotowe przekwalifikować się - podkreśla Justyna Siwek, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.

Obecnie Poczta Polska aktywnie rekrutuje nowych pracowników do warszawskiej sortowni przesyłek przy ul. Łączyny 8. Do zaoferowania jest kilkadziesiąt wakatów. Na chętnych czekają umowy o pracę i umowy zlecenia, również w niepełnym wymiarze godzin. Mile widziane jest posiadanie uprawnień w zakresie obsługi wózków widłowych lub prawo jazdy kat. B. Pracowników zatrudnia także sortownia Poczty we Wrocławiu i w Komornikach pod Poznaniem.

Rekrutacje do sortowni są w Poczcie Polskiej kierowane dwutorowo – do pracowników Poczty, którzy gotowi byliby się przekwalifikować, jak również do kandydatów z zewnątrz. Zainteresowanym kandydatom Poczta oferuje pełny pakiet szkoleń w powyższym zakresie.

Warto przypomnieć, że w związku z nowymi regulacjami dla przesyłek spoza UE, które zaczną obowiązywać 1 lipca 2021 roku, w Poczcie Polskiej przeprowadzona została także rekrutacje pracowników do obsługi celno-podatkowej na terenie sortowni w Warszawie i Lublinie. Rekrutacja była prowadzona jest pod hasłem: „Pracuj z nami i rozwijaj się w obsłudze celnej".

Po upływie I. kwartału br. zarząd spółki po analizie planowanych działań i trendów na rynku usług pocztowych podjął decyzję o ograniczeniu skali planowanych zwolnień grupowych o ponad 50 proc. w stosunku do pierwotnych planów. Skala zwolnień, ze wstępnie zakładanej redukcji, została ograniczona do jedynie 960 etatów. Zmiany w strukturze zatrudnienia, wynikające z konieczności dostosowania się do zmian w usługach, odbywają się m.in. poprzez rekrutacje wewnętrzne i przekwalifikowania.