Polacy wśród liderów zakupowych online, zwłaszcza ubrań i kosmetyków

20 mln Polaków kupuje przez internet, a ponad połowa transakcji jest dokonywana z poziomu smartfona. Rośnie też dochód rozporządzalny Polaków. - Dlatego Polska należy do najbardziej obiecujących rynków dla wschodzących liderów handlu elektronicznego, działających w sektorach takich jak: uroda i kosmetyki, treści cyfrowe, moda i akcesoria oraz edukacja, wynika z raportu The Next Frontier, opracowanego przez PayU.

Polscy internauci wydają coraz więcej na produkty oferowane przez e-sklepy z branży beauty & cosmetics – oczekuje się, że do końca 2021 r. wydatki na kosmetyki i inne produkty związane z dbałością o urodę sięgną 720 mln dolarów, co stanowi wzrost o 34% w porównaniu do 21019 roku oraz o 13% w porównaniu do 2020 r. Prognozowany wzrost wydatków online w Polsce w analizowanej kategorii zakupowej w latach 2019-2021 jest wyższy niż w Rosji (32%) i Czechach (23%), ustępując w regionie jedynie Rumunii (47%).

Wydatki na modę i akcesoria w kanale online nieustannie rosną – szacuje się, że w 2020 roku przekroczyły one 5,7 mld dolarów (zaledwie o 300 mln dolarów mniej niż w Rosji). Prognozowany wzrost wydatków online w kategorii moda i akcesoria w latach 2019-2021 plasuje Polskę

w środku zestawienia dla regionu i wynosi 41%. Jest to większy wzrost niż w Rosji (34%) czy w Czechach (17%), jednak mniejszy niż na Węgrzech (57%) i w Rumunii (75%).

Szacuje się, że do końca 2021 r. konsumenci w Polsce wydadzą na treści cyfrowe 615 mln dolarów, co stanowi wzrost o 39% w porównaniu do wyników za rok 2019 oraz o 14% w porównaniu do 2020 r. Prognozowane wzrosty wydatków na treści cyfrowe w Polsce w latach 2019-2021 są jednakowe jak w Rosji (39%), pomimo znacznych różnic w wielkości rynków konsumenckich obu krajów.

Wydatki na produkty i usługi oferowane przez sektor edukacji wzrosły w 2020 roku o 39% w porównaniu do roku 2019.