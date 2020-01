Potager City, dystrybutor gotowych zestawów pudełkowych, w grupie Carrefoura

Fot. materiały prasowe Carrefour

Grupa Carrefour przejmuje firmę Potager City, dystrybutora gotowych zestawów pudełkowych zawierających świeże warzywa i owoce. Ten start-up z siedzibą w Lyonie sprzedaje swoje produkty on-line, w oparciu o subskrypcje, a surowce pozyskuje za pośrednictwem krótkich kanałów dystrybucji.

Potager City to firma utworzone przez Yoanna Alarçona. Swoje produkty dostarcza do punktów odbioru lub firm. Firma stworzyła unikalną sieć ponad 750 lokalnych producentów oraz partnerów do produkcji owoców i warzyw oraz rolników. Wszystkie zostały starannie wybrane na podstawie wysokiej jakości swoich produktów, ich wiedzy specjalistycznej i zaangażowania w bardziej odpowiedzialną formę produkcji, która kładzie nacisk na smak.

Start-up z siedzibą w Lyonie zatrudnia 110 osób i dostarcza do 350 miast we Francji za pośrednictwem siedmiu centrów logistycznych i sieci ponad 3300 punktów odbioru. W ten sposób może działać jak najbliżej konsumentów i producentów partnerskich, którzy dostarczają surowce.

- Dzięki temu przejęciu Carrefour wzmacnia ofertę e-commerce w branży spożywczej. Klienci będą mogli skorzystać z praktycznej, wolnej od zobowiązań usługi dostawy, która zapewni im świeże, sezonowe i lokalne produkty, smaczne i odpowiedzialne – mówi Amélie Oudéa-Castéra, dyrektor wykonawczy grupy ds. handlu elektronicznego, danych i transformacji cyfrowej.