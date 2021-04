Prezes Deli2: W ciągu 2 lat chcemy objąć zasięgiem 10 mln osób

Nasz sklep jest unikatowy na skalę całego kraju - mówi Bartosz Kazimierczuk, prezes zarządu Tower Investments oraz Deli2. Fot. materiały prasowe

Deli2 ma ambitne plany – docelowo chce działać w 6 największych aglomeracjach Polski i obejmować swoim zasięgiem około 10 mln klientów. Jak mówi w wywiadzie z dlahandlu.pl Bartosz Kazimierczuk, prezes zarządu Tower Investments oraz Deli2, oferta sklepu nie jest zarezerwowana wyłącznie dla zamożnych klientów. - Spora część naszych produktów jest w cenach konkurencyjnych ze zwykłymi sklepami stacjonarnymi – ocenia.

W sklepie internetowym Deli2 mogą na razie robić zakupy mieszkańcy Warszawy i bliskich okolic. Czy firma zamierza rozszerzać zasięg na inne miasta i kiedy mogłoby się to stać?

Owszem, plany na najbliższe 2 lata zakładają obecność Deli2 w 6 największych aglomeracjach Polski. W ten sposób ponad 10 milionów klientów będzie miało dostęp do naszej oferty. Mam na myśli regiony wokół Trójmiasta, Poznania, Wrocławia, Krakowa i GOP. Już w tym roku chcielibyśmy umożliwić zakupy w Deli2 klientom z Wrocławia i okolic. Stawiamy duży nacisk na przedmieścia, stąd nasz radius wokół metropolii jest zwykle większy niż w innych sklepach internetowych. Widać to obecnie na przykładzie okolic Warszawy.

Jaki jest klient docelowy sklepu Deli2?

Klientem Deli2 jest każdy, kto szanuje swoje podniebienie, zdrowie i czas. Stawiamy na szeroką ofertę zawierającą podstawowe produkty spożywcze o wysokiej jakości, produkty regionalne z manufaktur i domowej produkcji wyroby oferowane przez pasjonatów z różnych dziedzin. Kolejne ważne kategorie to produkty bio, vege, bezglutenowe i kuchnie świata, czyli wyselekcjonowane przysmaki z różnych krajów. Ponadto stale rozszerzamy ofertę dań gotowych dla tych smakoszy, którzy nie mają zbyt wiele czasu na gotowanie. W tym zakresie jesteśmy wyłącznym dystrybutorem dań z Kuchni Adama Gesslera.

Analizując ofertę Deli2 łatwo zauważyć, że dobre i zdrowe jedzenie pozbawione dodatków chemicznych wcale nie musi być drogie. Nie jest to oferta zarezerwowana wyłącznie dla zamożnych klientów. Spora część naszych produktów jest w cenach konkurencyjnych ze zwykłymi sklepami stacjonarnymi. Z kolei szeroki asortyment pochodzący od mniejszych dostawców jest w ogóle niedostępny w większości supermarketów. To czyni ofertę Deli2 tak wyjątkową.

Czy klient „delikatesowy”, dysponujący zasobniejszym portfelem, jest skłonny robić zakupy w internecie?

Skłonność do zakupów internetowych to w dzisiejszych czasach już nie tylko domena klientów szukających okazji. Podstawowa zaleta takiej formy nabywania dóbr, to oszczędność czasu i zdrowia. Deli2 łączy dziś ofertę ponad 25 sklepów z Warszawy i okolic. Aby je wszystkie „objechać” i zrobić zakupy stacjonarnie, klient potrzebowałby pewnie całego dnia. Korzystając z naszych usług, w kilkanaście minut skompletuje potrzebne produkty, które zostaną mu dostarczone do domu w ciągu 24 godzin.

Czy Deli2 ma konkurentów na rynku warszawskim? Czy w Polsce działa inny, podobny sklep internetowy?

Nie znam drugiego takiego oferenta na rynku warszawskim czy polskim. Owszem są e-sklepy skupiające różnych dostawców, jak np. Lokalny Rolnik, choć tam oferta jest ograniczona i znacznie uboższa. Rozwijają się też serwisy zakupowe typu Glovo czy Wolt, ale tu również oferta jest nieporównywalna. Aby w jednej dostawie otrzymać wyselekcjonowane produkty z tak wielu sklepów, nie ma obecnie alternatywy dla Deli2

Jakie obroty generuje sklep? Jakie obroty byłyby satysfakcjonujące dla Deli2?

Deli2 działa zbyt krótko aby dokonywać analizy przychodów. Owszem przeszliśmy test bojowy w okresie przed Wielkanocą, kiedy to dostaw było kilkadziesiąt dziennie i nasze zdolności operacyjne zdały egzamin. Nasz model biznesowy polegający na braku własnych magazynów a jedynie na kompletowaniu zamówień odbieranych od dostawców w dniu dostawy do klienta sprawia, że poziom kosztów stałych utrzymuje się na zdecydowanie niższym poziomie niż w tradycyjnych e-sklepach spożywczych. Dzięki temu próg rentowności jest osiągalny już przy ok 1000 zamówieniach miesięcznie. To znowu jest możliwe już w pierwszym roku działalności.

Czy Deli2 korzysta z własnych kurierów, czy współpracuje w tym zakresie z firmą dostawczą? Jaki jest czas dostawy?

Deli2 jest całkowicie niezależne pod względem logistycznym. Nasi kurierzy odbierają produkty od dostawców i dostarczają do klientów. Posiadamy własne samochody, specjalnie przygotowane i wyposażone w przestrzeń transportową zapewniającą różne strefy chłodzenia. Dzięki tej koncepcji zapewniamy najwyższy standard sanitarny, tak ważny w dzisiejszej rzeczywistości. Czas dostaw dla większości produktów wynosi do 24 godzin. Część naszych dostawców to manufaktury, które produkują swoje wyroby na zamówienie np. niektóre sery, produkty mleczne czy mięsa lub wędliny. Wówczas termin dostawy wydłuża się do kilku dni. Jest też możliwość zamówienia ryb prosto z targu rybnego w Barcelonie. Dostawy odbywają się w każdy czwartek. A co najważniejsze, dostawa przy zakupach powyżej 250 zł jest bezpłatna.

Czy można zatem powiedzieć, że Deli2 jest platformą marketplace, na której swoje produkty sprzedają różne podmioty, czy raczej sklepem z własną siecią dostawców?

Aby znaleźć właściwą definicję dla Deli2 trzeba uznać ten model za coś pośredniego między marketplace a e-sklepem. Nasz oferta składa się z produktów różnych sklepów, jednak klient zawiera transakcję wyłącznie z Deli2. Z drugiej zaś strony Deli2 jest podmiotem kupującym, ale nie magazynującym oferowane towary. W tym zakresie jesteśmy bardziej spółką technologiczną, która na podstawie rozbudowanych systemów łączy ofertę wielu dostawców i dostosowuje logistykę. Zaleta tego rozwiązania jest też taka, że bez większych ograniczeń możemy stale rozszerzać ofertę przez pozyskiwanie nowych partnerów handlowych. Niemal w każdym tygodniu pojawiają się nowi dostawcy, co sprawia, że nasi klienci mają coraz większy wybór.