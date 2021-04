PromoTraffic z dofinansowaniem na system skalowania przychodów w e-commerce

PromoTraffic, agencja digitalowa dla e-commerce, otrzymała 650 tys. zł dofinansowania na prace badawczo-rozwojowe nad systemem do automatyzacji i skalowania przychodów e-commerce.

Technologia, nad którą rozpoczyna prace PromoTraffic polega na połączeniu analityki i automatyzacji, przy uwzględnieniu zwrotu z prowadzonej kampanii reklamowej. Wartość projektu zakładającego opracowanie systemu wynosi 1 mln zł. Z tej kwoty 650 tys. zł dofinansowania firma otrzymała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Dodatkowe ponad 350 tys zł stanowi wkład własny agencji.

- Pod koniec 2020 r. w Polsce było już 40 tys. sklepów internetowych, a ich liczba ciągle rośnie. Większa konkurencja, rosnąca ilość danych i ograniczony czas to tylko niektóre z wyzwań stawianych obecnie dyrektorom e-commerce. Zagadnienia związane z analityką e-commerce, takie jak wymiana danych, interpretacja i automatyzacja ich przetwarzania, stają się coraz ważniejsze dla utrzymania przewagi konkurencyjnej. Istnieje potrzeba integracji i upraszczania skomplikowanych procesów. Dlatego wierzymy, że nasze narzędzie będzie przełomem w tym obszarze i usprawni prowadzenie sprzedaży zarządzającym w średnich i dużych sklepach internetowych - mówi Robert Stolarczyk, prezes zarządu PromoTraffic.

Kluczowe dla średnich i dużych sklepów internetowych jest przygotowanie wysokiej jakości plików które będą zawierać kompletne informacje o produktach dostępnych w sklepie. Istotne jest dostosowanie informacji do konkretnej przestrzeni reklamowej, co pozwoli efektywnie z niej korzystać. Zebrane dane wymagają skutecznego zarządzania właśnie po to, by móc tworzyć rekomendacje co do efektywnych kanałów reklamowych dla konkretnych kategorii produktów. Ilość dostępnych informacji jest bardzo duża. Począwszy od cen i stanów magazynowych, na ocenie szans i zagrożeń na danym rynku kończąc. Narzędzie, które buduje PromoTraffic ma zautomatyzować te wszystkie aspekty prowadzenia biznesu e-commerce. - Traktujemy ten projekt jako ogromną szansę dla wszystkich naszych klientów e-commerce. To właśnie oni w pierwszej kolejności będą mogli liczyć na wdrożenie nowego narzędzia. Rozwiązanie pozwoli nam prowadzić jeszcze bardziej efektywne kampanie PPC - podkreśla Robert Stolarczyk, prezes zarządu PromoTraffic.