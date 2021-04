Przyszłość e-handlu: mobile, voice commerce, budowanie relacji

Urszula Kłosiewicz-Górecka z Zespołu Foresightu Gospodarczego w Polskim Instytucie Ekonomicznym analizuje sytuację w branży e-grocery, fot. PTWP/Shutterstock

- Firmy handlowe przyspieszyły rozwój sprzedaży przez internet, nie tylko, aby zwiększyć konkurencyjność, ale często, aby przetrwać trudny czas pandemii. Łączenie sprzedaży online i offline jest szansą na ustabilizowanie sprzedaży i wygenerowanie większych przychodów - mówi w rozmowie z portalem dlahandlu.pl Urszula Kłosiewicz-Górecka z Zespołu Foresightu Gospodarczego w Polskim Instytucie Ekonomicznym.

Jak w Pani ocenie pandemia zmieniła branżę FMCG?

Branża fast moving consumer goods (FMCG), choć nie została dotknięta zamykaniem sklepów, funkcjonuje z wieloma ograniczeniami, choćby co do liczby klientów w sklepie, konieczności zapewnienia środków ochrony sanitarnej pracownikom i klientom. Od tego roku branżę obejmują też nowe obciążenia związane z podatkiem od sprzedaży, tzw. podatkiem cukrowym czy opłatą mocową. Silna konkurencja ze strony sieci, szczególnie sklepów dyskontowych oraz trudna sytuacja ekonomiczna najmniejszych firm, pracujących niekiedy bez „poduszki finansowej”, spowodowała, że postępuje proces zamykania sklepów. W czasie pandemii wprawdzie konsumenci chętniej kupują w mniejszych sklepach zlokalizowanych bliżej ich miejsc zamieszkania, ale są to przede wszystkim dyskonty i proximity supermarkety oraz sklepy convenience.

Zaostrzyły się też dotychczasowe dylematy firm hurtowych FMCG, dla których malejąca liczba małych sklepów ogólnospożywczych oznacza utratę klientów. Spadek liczby sklepów stanowi też problem dla hurtowni prowadzących swoje sieci franczyzowe, gdyż coraz trudniej jest im pozyskiwać nowych franczyzobiorców.

Pandemia zmobilizowała firmy handlowe do działań optymalizujących ofertę asortymentową oraz przyspieszyła rozwój e-handlu żywnością. Zgodnie z potrzebami klientów, uzupełniono ofertę sklepów stacjonarnych o ciepłe przekąski i zestawy dań obiadowych do spożycia lub zestawy składników do samodzielnego przygotowania według podanego przepisu. Rozwinięto ofertę dań wegetariańskich. Powstają hybrydowe formaty handlu łączące handel detaliczny i gastronomię. Rozwijane są produkty marek własnych, jako odpowiedź handlu na rosnące znaczenie dla klienta dobrej relacji ceny do jakości produktu.

Jak handel spożywczy migruje dziś do świata online?

Sprzedaż internetowa przyspieszyła, choć w porównaniu do zachodnioeuropejskich krajów, Polska ma ciągle niski udział sprzedaży online, szczególnie artykułów żywnościowych. Według danych GUS udział sprzedaży żywności, napojów i wyrobów tytoniowych przez Internet w sprzedaży detalicznej ogółem, choć rośnie, jest ciągle niewielki; wynosi 0,8 proc. (przed pandemią ok. 0,3 proc.).

Obecnie rozwijane są różne formy handlu internetowego FMCG. Firmy handlowe zakładają własne sklepy i korzystają z platform handlowych. Także dostawa do klienta jest realizowana według różnych wariantów m.in. za pośrednictwem dostawców ze sklepu online (np. Frisco.pl), z wykorzystaniem firmy kurierskiej działającej na zlecenie e-sklepu lub też za pośrednictwem skrytki pocztowej (Coolomatu).

Sklepy, które coraz częściej są obecne w social mediach, z czasem stają się kanałem sprzedaży i wychodzą do swoich klientów organizując np. eventy branżowe. Z kolei stacjonarni sprzedawcy promują swoje produkty w internecie, na stronach czy na youtube. W handlu stacjonarnym, testowane są różne koncepty sklepów autonomicznych, w których płatność za zakupy odbywa się z poziomu aplikacji mobilnej, w momencie gdy klient opuszcza sklep. Przewiduje się, że sklepy autonomiczne w najbliższych latach będą ważnym kierunkiem rozwoju handlu detalicznego.

Z czym będzie mierzyć się e-handel?

Obecnie na tempo rozwoju e-handlu w Polsce pozytywnie wpływa zwiększająca się liczba e-sprzedawców i nowych grup kupujących, wśród których jest już licznie reprezentowana grupa 60+. Efektem tych procesów jest zaostrzenie konkurencji w e-handlu, obejmującej samą ofertę oraz ceny i sposób prezentacji produktów, jak również czas na reklamacje, koszt i szybkość realizacji zamówienia. Rośnie też znaczenie wykorzystywania mediów społecznościowych dla budowania relacji z klientami. Dla e-firm hurtowych istotne jest współdziałanie z dostawcami w budowaniu oferty i wizerunku marek i wspólnym rozwijaniu ofert promocyjnych oraz wypracowaniu procedur zapewniających dostawy towarów i umożliwiających szybką reakcję firmy na zmieniające się potrzeby klientów.

Istotnym wydarzeniem jest wejście Amazona na polski rynek. Zwiększy to szanse rozwoju e-handlu przez małe firmy, ale można też spodziewać się nasilenia konkurowania w e-handlu w zakresie standardu świadczonych usług, wprowadzania innowacji i ulepszeń na istniejących marketplace'ach. Prawdopodobnie nastąpi też przyspieszenie procesów koncentracji w e-handlu, gdyż licznym na polskim rynku małym firmom trudno będzie konkurować z takim gigantem.

Co czeka branżę w niedalekiej przyszłości?

Będziemy obserwowali przyspieszony rozwój e-handlu na urządzeniach mobilnych. Nowe możliwości dają rozwiązania typu PWA (Progressive Web Application), by zapewniać klientom najlepsze doświadczenia zakupowe. W połączeniu z technologią AMP (Accelerated Mobile Pages) zapewniają bardzo szybkie ładowanie się strony. Kombinacja tych dwóch technologii daje klientom lepsze wyniki wyszukiwania i lepszą konwersję na stronie.

Można spodziewać się przyspieszenia wykorzystywania technologii Voice commerce umożliwiającej kupowanie za pomocą głosu. Według eConsultancy w 2020 r. zakupy głosowe mogły stanowić już 35 proc. wszystkich transakcji internetowych. W Polsce zakupy za pomocą głosu umożliwiło Pyszne.pl, które zintegrowało się z asystentem Google. Voice Commerce może być szczególnie atrakcyjne dla handlu FMCG, gdzie dominują produkty, których zakup zwykle nie jest związane z podejmowaniem rozbudowanych decyzji, takich jak w przypadku zakupu odzieży czy profesjonalnych usług.

Trendem, którego znaczenie już rośnie jest customer experience, czyli utrwalanie i pogłębianie relacji z klientem, aby całość doświadczeń związanych z ofertą produktową i firmą była jak najprzyjemniejsza i skutecznie wpływała na decyzje zakupowe klientów. Wobec braku możliwości skorzystania w e-handlu z niektórych narzędzi merchandisingu (węch, smak, dotyk) z uwagi na oczywiste ograniczenia technologiczne, rośnie znaczenie stałego kontaktu e-firmy z klientami i śledzenia ich ścieżki poruszania się po witrynie internetowej. Znajomość postępowania klienta przy wyborze towarów, pozwala ograniczać pomyłki w tworzeniu oferty e-sklepu, a klienci, mając poczucie zaopiekowania i wpływu na ofertę, chętniej wchodzą w interakcje z firmą/marką.

