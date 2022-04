Rafał Brzoska o pierwszym wpływie wojny na e-commerce: Tąpnięcie w transakcjach

Stojące przed nami wyzwania kosztowe dotyczą wszystkich podmiotów zajmujących się dostarczaniem przesyłek. Uważam jednak, że strukturalne zróżnicowanie naszej oferty przynosi w takich czasach jeszcze bardziej wyraźne korzyści. Różnica między droższymi dostawami do domu a naszą ofertą Paczkomatów® niewątpliwie zwiększy się w warunkach inflacji. Ponadto sankcje związane z wojną sprawiły, że redukcja zużycia energii stała się istotna ze społecznego punktu widzenia, a także ze względu na koszty prowadzonej działalności i siły nabywczej konsumentów. Ponieważ nasze Paczkomaty® charakteryzuje najwyższa efektywność energetyczna dającą przewagę kosztową, nasz status jako najbardziej zrównoważonego dostawcy przesyłek na etapie ostatniej mili w e-commerce w 2022 roku będzie jeszcze bardziej wyraźny. Im wyższy koszt paliwa, tym większa nasza przewaga konkurencyjna dla sprzedawców e-commerce - wskazuje Rafał Brzoska i dodaje, że w zeszłym roku klienci zaoszczędzili 54 mln litrów paliwa, wybierając dostawy do Paczkomatów.

Rafał Brzoska wskazuje, że w pierwszych dwóch tygodniach po wybuchu wojny w Ukrainie cały e-commerce zanotował tąpniecie sprzedaży. Teraz sytuacja wróciła do normy sprzed wybuchu wojny. Kluczowi klienci z branży fashion w pierwszych tygodnia po wybuchu wojny notowali spadki na poziomie 40-50 proc. Jednak InPost obsługuje kategorie, które w tym czasie rosły, więc spadki obsługiwanych przesyłek wyniosły ok. 15 proc. Teraz to się mocno odbudowuje. Część pracowników InPostu, pochodzących z Ukrainy, w momencie wybuchu wojny, wróciła do ojczyzny, ale jednoczesny spadek obsługiwanych wolumenów przesyłek, spowodował, że firma nie odczuła zakłóceń organizacyjnych.

Firma prognozuje, że w 2022 roku wzrost wartości rynku e-commerce wyniesie ok. 18-25 proc. Jednak w dużym stopniu będzie napędzana wysoką, dwucyfrową inflacją. Gdyby zdjąć ten czynnik wzrosty rynku e-commerce można prognozować na poziomie 10-12 proc.

W ocenie większości ekonomistów, wpływ wysokiej inflacji i stóp procentowych na popyt konsumencki, na siłę nabywczą dopiero zacznie być widoczny w drugim i trzecim kwartale tego roku, więc InPost oczekuje, że druga część roku będzie dużo słabsza popytowo. Prezes Brzoska ma nadzieję, że podwyżka cen usług o 8 proc., którą firma ogłosiła będzie jedyną w tym roku, ale oczywiście wszystko będzie zależało od rozwoju sytuacji inflacyjnej.