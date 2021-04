Rynek e-commerce B2B czerpie z doświadczeń B2C

Rynek e-commerce B2B w dużym stopniu czerpie z rynku B2C. W końcu to często te same osoby dokonują zakupów w obu obszarach, tylko że w jednym z przypadków robią to w imieniu firmy. Coraz więcej przedsiębiorstw łączy także model sprzedaż B2B i B2C.

Widzimy zwiększone zainteresowanie wdrażaniem cyfrowych kanałów sprzedaży w sektorze B2B. Dla wielu firm ważny jest wysoki stopień automatyzacji i wygoda w realizacji zamówień. Bierze się to w dużej mierze z doświadczeń jako konsumentów detalicznych w e-commerce” – mówi Dawid Paszek, prezes CStore.pl.

Rozwiązaniem jest umożliwienie klientom biznesowym dokonywanie całego procesu sprzedaży za pośrednictwem kanałów online. Zmniejsza to czas potrzebny na realizację takiego zamówienia, a także pozwala klientowi na większą dowolność. Podobnie jak w przypadku klientów detalicznych, firma wobec swoich partnerów biznesowych musi mieć możliwość dużej personalizacji oferty. Trzeba też zwrócić uwagę, aby sam system był przyjazny zarówno dla kupującego, jak i od strony zarządzania procesami sprzedaży. Jednocześnie proces sprzedaży powinien być dostosowany do specyfiki branży.

Zmniejszona mobilność ludzi i większy udział pracy zdalnej spowodował, że wielu klientów właśnie w ten sposób chce kupować u swoich dostawców – bez umawiania się na rozmowę o konkretnej porze, albo długiej wymiany maili.



Oczywiście proces automatyzacji można przenosić na różne obszary przedsiębiorstwa. Największą zaletą cyfryzacji sprzedaży jest to, że koszty takiego przedsięwzięcia mogą być naprawdę niskie. Żeby sprzedawać dużo, trzeba umieć ograniczyć czas poświęcony na realizację każdego pojedynczego zamówienia. Właśnie w tym pomagają różne platformy sprzedażowe B2B.



Liderem, jeśli chodzi o e-commerce B2B, jest oczywiście Azja i tamtejsze przedsiębiorstwa. Tam ten segment sprzedaży ma rosnąć około 12,1% rocznie. Azjatyckie firmy często działają na wielu obszarach, ale także mają oferty dla klientów B2B, B2C i C2C. Cyfryzacja kanału B2B pozwala na sprzedaż większej liczbie partnerów przy zaangażowaniu podobnych środków, to z kolei zwiększa bezpieczeństwo finansowe firmy poprzez dywersyfikacje źródeł przychodu.