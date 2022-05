Shoper zakłada dla swoich sprzedawców platformę multikurierską

Shoper Przesyłki pozwalają na szybkie i wygodne nadawanie paczek bezpośrednio z panelu administracyjnego sklepu. - Zaprojektowaliśmy szereg rozwiązań, które pomogą merchantom w sprawniejszej obsłudze zamówień złożonych przez ich klientów – mówi Krzysztof Kaczmarek, Head of Ecommerce Logistics w Shoper.

W ramach nowej usługi dostępnej już dla wszystkich sklepów Shoper, sprzedawcy zyskują wbudowaną w panel sklepu bezpłatną integrację z najpopularniejszymi firmami kurierskimi oraz punktami odbioru w Polsce. Shoper Przesyłki to rozwiązanie w pełni dostępne od razu po założeniu bezpłatnego konta, bez konieczności oczekiwania na weryfikację, która mogłaby opóźnić sprzedaż.

Jak mówi Krzysztof Kaczmarek, usługa będzie na bieżąco rozwijana i już niebawem pojawią się m.in. możliwość zbiorczego nadawania przesyłek za pomocą multiakcji czy anulowanie błędnie wygenerowanych zleceń oraz funkcjonalności, które z czasem pozwolą na znaczną automatyzację procesów związanych z zarządzaniem przesyłkami w sklepie.

Shoper Przesyłki to już kolejna nowa funkcjonalność, udostępniona na platformie Shoper w 2022 roku. W ciągu ostatnich kilku miesięcy Shoper udostępnił swoim sprzedawcom również usługi finansowania (Brutto i Uncapped), program do obsługi faktur i magazynu online (Shoper Faktury i Magazyn) oraz aplikację do usprawniania obsługi klienta, czyli Shoper Connect.

Shoper zwiększa również inwestycje w rozwój nowych produktów wspierających sprzedaż wielokanałową i social commerce. Dzięki nowej, dostępnej już usłudze TikTok Ads, jako pierwsza platforma e-commerce w Polsce oferowana w modelu subskrypcyjnym, pomaga sprzedawcom prowadzić działania reklamowe w najszybciej rosnącej aplikacji na świecie. Shoper nawiązał także współpracę z Shopee – popularną platformą handlową działającą w Polsce od września 2021 roku.