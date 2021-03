Sprzedaż sklepu centrumrowerowe.pl wzrosła o 124 proc. rdr.

Badania Centrum Rowerowego pokazały, że prawie połowa Polaków nie zrezygnowała z jazdy rowerem zimą, a w I kwartale 2020 serwis rowerowy zanotował wzrost zainteresowania o 124%.

Co drugi rowerzysta korzysta z jednośladu niezależnie od pory roku.

Jak podaje Centrum Rowerowe, największą popularnością cieszyły się rowery miejskie. W pierwszym kwartale 2020 r. zanotowały wyniki sprzedaży o 300% większe niż w sezonie zimowym w 2019 roku. Coraz większą popularnością cieszą się także rowery trekkingowe, których wzrost wyniósł ponad 185%.

W badaniu przeprowadzonym we współpracy z SW Research prawie połowa ankietowanych (48,8%) uznała, że motywacją do jazdy rowerem zimą jest chęć uprawiania sportu oraz dbanie o zdrowie i odporność. Ponad 30% uważa, że to coraz cieplejsze zimy oraz atrakcyjna oferta sprzętu, ale również akcesoriów zachęca do aktywności na zewnątrz. Pogoda jest ważnym czynnikiem dla osób powyżej 35. roku życia, a dostępność produktów dla młodszych w wieku 25-34 lat. Jest to także, bez względu na porę roku, rozwiązanie przyjazne środowisku. Ten aspekt został uznany za ważny przez 20% uczestników ankiety. Prawie co trzecia osoba wskazała, że zwiększona aktywność rowerzystów spowodowana jest względami bezpieczeństwa i niechęcią do korzystania z komunikacji miejskiej.

* Badanie zostało przeprowadzone w lutym 2021 roku przez agencję badawczą SW Research na zlecenie spółki Dadelo S. A., zarządzającej centrumrowerowe.pl, na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków.