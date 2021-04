Stava dowozi zakupy ze sklepów Decathlon

Stava współpracuje z marką Decathlon, fot. materiały prasowe

Stava nawiązała współpracę z marką Decathlon. Kurierzy Stava dostarczają zakupy klientom Decathlon w Kaliszu, Legnicy, Lublinie, Olsztynie, Rzeszowie i Słupsku. Obie firmy planują w przyszłości rozszerzyć współpracę.

Według badań Deloitte, już 37 proc. Polaków korzysta z opcji zakupów online z dostawą do domu. Taki odsetek konsumentów decydujących się na zakupy z dowozem to najwyższy wynik w historii badania Global State of the Consumer Tracker. Dlatego też sieć sklepów Decathlon intensywnie rozwija swoją ofertę dla klientów preferujących zakupy online.

- Rynek E-commerce zmienia się bardzo szybko. W Decathlon stawiamy na łatwe, bezpieczne zakupy z szybką dostawą. Wychodząc naprzeciw temu, chcemy proponować najnowsze rozwiązania, które sprawią, że klienci będą mogli zamawiać produkty sportowe w ekspresowym tempie. Wchodząc we współpracę z firmą Stava, jesteśmy przekonani, że zadowolimy najbardziej wymagających klientów dzięki dostawie już w 2 godziny - mówi Michał Kozłowski, head of e-commerce delivery, Decathlon Polska.

Poza już wcześniej dostępnymi opcjami dowozów zakupów ze sklepu internetowego marki Decathlon, we współpracy z siecią Stava zostały uruchomione dostawy pod wskazany adres w sześciu miastach w Polsce. Z takiej opcji dowozu zakupów mogą korzystać mieszkańcy Kalisza, Legnicy, Lublina, Olsztyna, Rzeszowa i Słupska.

- Jesteśmy dumni, że do grona naszych klientów dołącza Decathlon – niekwestionowany lider swojego segmentu rynku. To potwierdza, że najlepsi współpracują ze Stavą. Budujemy naszą pozycję na rynku dowozów posiłków i zakupów oferując niezawodne dostawy i dokładnie na taki sam, wysoki poziom obsługi mogą liczyć klienci sieci Decathlon, którym dostarczymy produkty zamówione przez Internet - dodaje Paweł Aksamit, prezes Stava S.A.

Sieć Decathlon to 60 sklepów stacjonarnych w całej Polsce oraz rozwijający się sklep online.