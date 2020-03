SwipBox: Dostawa do rąk własnych jest ryzykowna zarówno dla kuriera, jak i odbiorcy

W ujęciu globalnym, wirus jeszcze bardziej napędził sprzedaż internetową kosztem zakupów w sklepach stacjonarnych, lecz w parze z biznesowymi korzyściami idą również realne zagrożenia. Branża logistyczna jest zbudowana na bardzo trwałych fundamentach. Działania operacyjne ulegają jednak nagłym, dynamicznym zmianom, co w całym sektorze uruchamia procesy, na które trudno się przygotować. Na tej rewolucji nie zyskuje także każdy sklep internetowy. Wszystko zależy od kategorii towarów- mówi Łukasz Łukasiewicz, operations manager SwipBox Polska

Niektóre produkty w Chinach odnotowały niebywałe wzrosty na poziomie kilkuset procent. Ich przeciwieństwem są te szybko zbywalne. Dla przykładu, żywność jest wytwarzana lokalnie, dlatego łatwo zaspokoić na nią popyt. Handel internetowy kwitnie, lecz sam proces dostawy jest na tyle złożony, że trudno mówić o naturalnej dynamice wzrostu. Wiele fabryk stanęło w miejscu, drogi są zablokowane, logistyka cierpi, a pracownicy pracują krócej lub zdalnie, o ile to w ogóle możliwe.

- Ponadto, firmy kurierskie są skłonne weryfikować, czy klient jest objęty kwarantanną. Istnieje uzasadnione ryzyko, że w przypadku możliwości zakażenia, paczka nie zostanie doręczona, tym bardziej że dostawa do rąk własnych jest ryzykowna zarówno dla kuriera, jak i odbiorcy. Operatorzy odwiedzają dziennie średnio kilkadziesiąt osób, co wprost przekłada się na zwiększone zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa. Dostawy do domu wydają się bezpieczniejsze niż zakupy w sklepie stacjonarnym, lecz ryzyko ich zahamowania jest bardzo realne. W tej sytuacji istotną rolę odgrywają automaty do odbioru przesyłek bez konieczności spotkania twarzą w twarz. Rozwiązanie, które zyskuje w dobie kryzysu, jest nie tylko bezpieczniejsze, lecz także bardziej ekonomiczne. Agencja Reuters kilka tygodni temu informowała o potencjalnych problemach największych podmiotów kurierskich związanych z epidemią. Najsilniej odczuwają je mieszkańcy Chin oraz Włoch, lecz sytuacja jest bardzo rozwojowa. Sam biznes ewidentnie złapał zadyszkę. Specyfika pracy kurierów wymaga zatem implementacji stosownych zabezpieczeń w bardzo krótkiej perspektywie czasowej - podsumowuje Łukasz Łukasiewicz, operations manager SwipBox Polska.