Tesco: W ciągu 8 lat zrealizowaliśmy 8 058 073 zamówień on-line

fot. shutterstock

1 listopada oficjalnie zamknięty został serwis Tesco E-zakupy. Firma była liderem internetowej sprzedaży żywności w Polsce. - Nasz biznes był jednym z pierwszych tego typu na rynku i pierwszym realizowanym na tak dużą skalę. Rozwijaliśmy systemy planowania tras, aby z jednej strony je optymalizować, a z drugiej strony dawać klientom jak najwięcej dostępnych okien dostaw. Wprowadziliśmy naprzemienne, 2-godzinne sloty, a do wyboru, w godzinach parzystych lub nieparzystych, wprowadziliśmy opcję pakowania bez toreb i opcję pakowania w papierowe torby - podsumowuje sieć na stronie mojetesco.pl.

Sieć w ten sposób podsumowuje swoje dokonania:

- W ciągu 8 lat zrealizowaliśmy 8 058 073 zamówień na łączną wagę 310 459 405 kg, w tym 3 463 ton bananów. Aby to wszystko spakować, nasi pickerzy potrzebowali 179 454 701 minut, co daj łącznie 341 lat! Wartość największego zamówienia w naszej historii wyniosła aż 7333,16 zł, zaś największa liczba zamówień od jednego klienta to 1528. Wszystkie realizowane dostawy dostarczyliśmy w 43 111 520 skrzynkach. Jakie produkty najchętniej zamawiali nasi klienci? 68% w „koszykach” naszych klientów stanowiły produkty z kategorii „ambient”, 23% – produkty chłodzone, 6% – mrożonki, a 2% – artykuły przemysłowe. W naszym samochodzie mieście się 70 skrzynek w strefie „ambient”, 30 w chłodni i 15 w mroźni – w sumie 115 skrzynek. Łącznie mamy ich do dyspozycji we wszystkich sklepach 22 490 sztuk - czytamy na mojetesco.pl

Od 2012 roku w ramach usługi E-zakupy dostarczono klientom 435 259 689 produktów, a samochody przejechały łącznie 52 440 613 km. Przy e-usłudze pracowało w sumie aż 5762 osób.