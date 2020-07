Trafiszop w Katowicach - dostawa pod drzwi nawet w ciągu 4 godzin

fot. materiały prasowe

W Katowicach rusza Trafiszop, czyli internetowy sklep spożywczy z dostawą zakupów pod same drzwi, nawet w 4 godziny. Zakupy można zamawiać na stronie internetowej trafiszop.pl oraz poprzez dedykowany numer telefoniczny.

Trafiszop to nowy projekt firmy car-sharingowej Traficar oraz wypożyczalni aut Express Car Rental, który został stworzony, by pośredniczyć pomiędzy sklepami stacjonarnymi a klientami i dostarczać zamówione zakupy pod same drzwi.y

W ofercie Trafiszopa znajdują się tysiące produktów w cenach półkowych, a wśród nich: artykuły gospodarstwa domowego, artykuły higieniczne, artykuły spożywcze, mięso, mrożonki, produkty dla zwierząt i wiele więcej. Jednorazowo można zamówić do 50 kg produktów.

Trafiszop oferuje dostawę zakupów na terenie całych Katowic oraz w części tzw. aglomeracji śląskiej: Czeladzi, Siemianowicach Śląskich, Chorzowie, Rudzie Śląskiej oraz Sosnowcu.

Trafiszop w Katowicach i w części aglomeracji śląskiej