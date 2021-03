Tylko co 5. MŚP prowadzi handel transgraniczny online

Tylko co dziesiąte polskie MŚP wykorzystuje kanały online do handlu z klientami biznesowymi lub instytucjonalnymi, a zaledwie 5 proc. sprzedaje swoje produkty za granicę. Tymczasem do końca 2022 roku globalna wartość handlu transgranicznego pomiędzy firmami ma wzrosnąć o 30 proc., do 35 bilionów dolarów.

70 proc. Europejczyków kupujących online, decyduje się na zakupy w zagranicznych e-sklepach . Jednocześnie według prognoz, już w 2023 roku globalna wartość e-commerce może wynieść 6,5 biliona dolarów. To więcej niż przewidywana wysokość nominalnego PKB Japonii w 2020 roku .



– W trakcie pandemii zauważyliśmy wzrost przesyłek importowych i eksportowych wśród klientów MŚP i branży e-commerce. W 2020 roku przesyłki nadane przez polskie MŚP przy współpracy z DHL Express trafiały głównie do USA, Niemiec i Francji. W 2020 roku liczba przesyłek nadawanych do USA wzrosła o 83% w porównaniu z poprzednimi 12 miesiącami. Najczęściej znaleźć w nich można było produkty modowe czy kosmetyki – mówi Edwin Osiecki, wiceprezes ds. marketingu i sprzedaży w DHL Express.



Większość europejskich konsumentów oczekuje, że przesyłka dotrze do nich w maksymalnie 3 dni . Wiąże się to nie z transportem, ale przede wszystkim z odpowiednim wypełnieniem dokumentacji celnej i podatkowej. O ile na jednolitym rynku unijnym bariery celne są prostsze, o tyle działalność wykraczająca poza ten teren obwarowana jest zróżnicowanymi przepisami. – Zaufany partner logistyczny bardzo ułatwia wejście na międzynarodowe rynki. Wiedza naszych międzynarodowych specjalistów w zakresie celnym, globalna sieć logistyczna oraz doświadczenie pomagają MŚP uporać się z dokumentacją podatkową i celną, która jest jednym z głównych ograniczeń przy eksporcie lub imporcie towarów – mówi Edwin Osiecki z DHL Express.