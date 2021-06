W I kw. przybyło 2 tys. sklepów internetowych

W Polsce jest ponad 46,5 tys., a do końca roku może być ich nawet 55 tys. W 1. kwartale 2021 r. w Polsce przybyło 2 tys. sklepów internetowych - to o 70 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku - wynika z danych Dun&Brandstreet.

Z danych ExpertSender wynika, że blisko 80 proc. kupujących online chce otrzymywać personalizowane oferty dopasowane do swoich potrzeb, które możemy poznać dzięki uważnej analizie danych. Taka komunikacja znacznie skuteczniej zachęci klienta do zakupów, niż zasypywanie przypadkowymi ofertami.

Automatyzacja wielokanałowego marketingu realizowana jest przy pomocy oprogramowania, które zbiera i wykorzystuje dane o zachowaniach i preferencjach użytkowników oraz subskrybentów, by wysyłać im spersonalizowane wiadomości w możliwie najlepszym czasie - czyli wtedy, kiedy są gotowi dokonać zakupu. Jak wynika z raportu ExpertSender „Zakupy online w Polsce 2020”, skomplikowana strona internetowa skutecznie zniechęca do zakupów aż 12 proc. kupujących online. W dodatku ponad 90 proc. kupujących online przyznaje, że z różnych przyczyn zdarza im się porzucać koszyki, czyli dodawać produkty lub usługi do koszyka, ale nie decydować się na zakup.