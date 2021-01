Właściciel Stokrotki startuje w Polsce z e-sklepem spożywczym

fot. Barbora

Barbora, największy internetowy sklep spożywczy w krajach bałtyckich, wkrótce rozpocznie działalność w Polsce. Spółka należy do Grupy Maxima, która zrzesza sieci handlowe na Litwie, Łotwie, Estonii oraz w Bułgarii, a w Polsce jest właścicielem sieci Stokrotka. W ofercie sklepu znajdą się produkty spożywcze i artykuły codziennego użytku, a jako pierwsi będą mogli składać zamówienia mieszkańcy Warszawy.

W 2020 roku spółka skupiła się na intensywnym rozwoju na lokalnym rynku, otwierając nowe centra dystrybucyjne na Litwie, Łotwie i w Estonii, a także znacząco zwiększając zespół. Model biznesowy, który wpłynął na sukces firmy w krajach bałtyckich, zostanie zaimplementowany również na polskim rynku.

Prezesem nowo utworzonej spółki Barbora.pl zostanie Andrius Jurgelevičius, który jest związany z firmą od początku jej działalności i obecnie pełni w niej funkcję dyrektora handlowego.

Przeczytaj także: Stokrotka w minionym roku przekazała 500 ton żywności dla potrzebujących

– Zamierzamy wprowadzić na polski rynek to, co do tej pory zbudowaliśmy, wnikliwie przetestowaliśmy oraz udoskonaliliśmy w krajach bałtyckich, czyli wysoką jakość, szybką i wygodną dostawę produktów oraz prokliencką obsługę. W ubiegłym roku przechodziliśmy niezwykle dynamiczny rozwój, wprowadziliśmy wiele zmian, które pozwoliły nam znacząco zwiększyć nasze możliwości i sprostać potrzebom szybko rosnącej bazy klientów. Nigdy nie ukrywaliśmy naszych ambicji związanych z ekspansją na inne rynki. Dlatego też, mając poczucie, że staliśmy się wystarczająco silni, zdecydowaliśmy się na uruchomienie naszej działalności w Polsce. Widzimy szereg podobieństw między rynkiem polskim i litewskim, dlatego doświadczenie zdobyte na rodzimym rynku chcielibyśmy wykorzystać także do rozwoju branży e-commerce w Polsce – mówi Andrius Jurgelevičius.

Jako pierwsi z zakupów online i szybkiej dostawy będą mogli skorzystać mieszkańcy Warszawy.

Strategicznym partnerem Barbory i głównym dostawcą towarów w Polsce będzie sieć Stokrotka, zarządzana przez Grupę Maxima. Spółka będzie również poszukiwać lokalnych dostawców, którzy mogą zaoferować klientom ciekawe produkty regionalne w różnych kategoriach.

Otwarcie sklepu Barbora w Polsce wiąże się także z powstaniem nowych miejsc pracy. Planowane jest zatrudnienie blisko 500 osób – począwszy od pracowników administracyjnych i obsługi, po kurierów oraz dostawców. Spółka oferuje dobre warunki pracy, konkurencyjne wynagrodzenie rosnące wraz z wynikami sprzedażowymi oraz możliwość awansów wewnątrz struktury firmy.

Maxima Group przejęła spółkę Barbora w 2017 roku za 1,4 mln euro.