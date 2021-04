YOPE: Docelowo chcemy, żeby nasze produkty były w TOP 10 na Amazonie

fot. Maciej Dulski, YOPE

- Uruchomienie sprzedaży na platformach typu marketplace od zera, zarówno w Polsce jak i w USA, nie jest dla YOPE wielkim wyzwaniem. Natomiast wdrożenie skutecznej polityki cenowej oraz dystrybucyjnej tak, aby generować silne wzrosty oraz rentowny biznes, już jest - mówi Maciej Dulski - Chief Digital Officer YOPE.

- W pierwszych miesiącach działalności konieczne są znaczne inwestycje w marketing na platformie, które mogą sięgać nawet kilkudziesięciu procent przychodów oraz w błyskawiczną logistykę produktów do konsumentów, najlepiej świadczoną w programie Amazon Prime (model FBA). Dzięki temu możemy aspirować, aby nasze produkty weszły do grona TOP 300 w danej kategorii w pierwszym kwartale, TOP 100 w drugim oraz docelowo w TOP 10. Oczekiwania co do wzrostów rok do roku są minimum dwucyfrowe, natomiast znaczące przyrosty planujemy generować poprzez wdrożenia nowych produktów i kategorii - wyjaśnia Maciej Dulski.

Przedstawiciel marki zauważa, że wdrożenia nowych produktów to element konieczny rozwoju YOPE. - YOPE to znana i lubiana marka kosmetyczna, a konsumenci są otwarci na nowe produkty i chętnie sięgają po oferowane przez nas nowości. Z jednej strony przywiązują się do wybranych produktów, i tak na przykład, w zależności od kanału sprzedaży, hitem są środki czystości w sklepie internetowym, mydła i żele w kanale tradycyjnym i nowoczesnym, a na zagranicznych platformach typu marketplace świetnie sprzedają się nasze kremy do rąk i balsamy. Z drugiej strony wprowadzane przez nas nowości są przyjmowane wręcz z entuzjazmem i stąd znaczące wzrosty generujemy właśnie na wdrożeniach nowych linii zapachowych w obecnych już kategoriach, jaki i ekspansji na nowe kategorie, takie jak na przykład kosmetyki do twarzy. Tu mogę już zdradzić, że start komunikacji marketingowej i sprzedaży nowej serii pielęgnacyjnej planujemy na połowę kwietnia, zarówno w sieciach nowoczesnych jak i w kanale online, tj. w sklepie internetowym Yope.me oraz na platformach typu marketplace. Wchodzimy w zupełnie nową dla nas kategorię i liczymy, że siła marki sprawi, że konsumentki i konsumenci zaufają nam także w kwestii pielęgnacji twarzy - dodaje Maciej Dulski.

Przeczytaj także: Marka YOPE wprowadza nową serię kosmetyków

Odnosząc się do wyzwań logistycznych Maciej Dulski zauważył, że w dobie pandemii Covid-19 widać inflację kosztów logistyki oraz obniżony serwis usług logistycznych w zakresie obsługi klienta, a także wydłużenie czasu dostaw. - Choć trudno w to uwierzyć, w skrajnych przypadkach dostawy paletowe (B2B) na terenie Europy potrafią docierać do klienta nawet po miesiącu. Brexit spowodował przejściowe problemy z zatowarowaniem klientów w UK oraz wydłużony czas realizacji usług i odpraw celnych. Sama logistyka międzynarodowa produktów kosmetycznych nie jest jednak dla YOPE wyzwaniem. Widzimy natomiast, jak zmieniły się wymagania poszczególnych klientów zagranicznych w tym zakresie. Dodatkowe wymogi zabezpieczenia produktów w transporcie oraz etykietowania opakowań zbiorczych wydłuża czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Obecnie logistyka naszych produktów na rynku międzynarodowym przebiega w sposób płynny i planowy - podsumowuje.