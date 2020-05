Z usługi Allegro Smart! Korzysta 2 mln internautów w Polsce

Z programu Allegro Smart! korzysta ponad 2 miliony Polaków, fot. mat. pras.

W drugim miesiącu obowiązywania usługi Allegro Smart! największą popularnością cieszyła się kategoria Dom i ogród. Rośliny kupowano 31,5 razy na minutę, a narzędzia i nawozy ogrodnicze 13 razy na minutę. Na szczycie listy znalazły się też materiały budowlane do remontu w domach i ogrodach, książki dla dzieci i młodzieży (10 na minutę), gry planszowe (2,5 na minutę), kursy nauki gry na instrumentach i podręczniki dla szkół podstawowych i średnich (1 na minutę).

Allegro przedłuża na kolejny, trzeci miesiąc program darmowych dostaw Smart! Z programu korzysta ponad 2 miliony Polaków, a oszczędności klientów na kosztach dostaw przekroczyły 200 mln zł.

- Dotychczas ponad dwa miliony klientów skorzystały z akcji darmowej dostawy. Od 18 marca oszczędności na kosztach dostaw przekroczyły 200 mln PLN i wciąż rosną. W obecnej, niespotykanej dotąd sytuacji, jako najczęściej wybierana platforma zakupowa w Polsce, bierzemy na siebie społeczną odpowiedzialność. Udostępniamy Allegro Smart! za darmo dla każdego klienta przez kolejny miesiąc, aby nadal wspierać tych, którzy ze względu na obecną sytuację przestrzegają zasad dystansu społecznego - powiedział François Nuyts, CEO of Allegro.

Klienci, którzy skorzystali z akcji w jej drugim miesiącu często kupowali produkty potrzebne w codziennym życiu domowym w działach takich jak Supermarket, Dom i ogród, Dziecko, Uroda i Rozrywka. Na przykład znacznie wzrosły zakupy w dziale Supermarket. Tutaj klienci chętnie kupowali produkty dla psów (12 sztuk na minutę) i kotów (4 sztuki na minutę), przyprawy do gotowania (ponad 4,5 opakowań na minutę) lub kawy (ponad 5,4 paczki na minutę).

Największą popularnością cieszyła się kategoria Dom i ogród, a w niej szczególne zainteresowanie budziły przedmioty do dekoracji ogrodu i akcesoria ogrodnicze, takie jak rośliny (31,5 na minutę), narzędzia i nawozy ogrodnicze (13 na minutę) lub girlandy świetlne (12 na godzinę). Na szczycie listy znalazły się też materiały budowlane do remontu w domach i ogrodach, w tym szczególnie materiały wykończeniowe ścian i dachów.

Klienci bardzo interesowali się też książkami dla dzieci i młodzieży (10 na minutę), grami planszowymi (2,5 na minutę), kursami nauki gry na instrumentach i podręcznikami dla szkół podstawowych i średnich (1 na minutę).

Aktywni klienci w czasie pandemii oszczędzali dzięki darmowym dostawom z Allegro Smart przeciętnie od 80 do 120 złotych, ale rekordzista, który zamówił ponad 1000 paczek, zaoszczędził 6,2 tys. PLN na dostawach. Dzięki przedłużeniu akcji wszyscy klienci wciąż mogą bez kosztów skorzystać z pakietu nielimitowanych dostaw Allegro Smart! do 18 czerwca i cieszyć się darmowymi dostawami do 18 lipca. Obecnym klientom usługa zostanie przedłużona automatycznie o kolejny miesiąc.

Bezpłatna dostawa z Allegro Smart! zapewnia również dodatkowe wsparcie sprzedawcom na Allegro, zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom. Powoduje, że ich oferty są bardziej atrakcyjne dla klientów, ich sprzedaż rośnie, dzięki czemu mogą utrzymać dopływ gotówki, zapłacić na czas rachunki i regularnie wynagradzać pracowników.

Limit adresów wysyłkowych obowiązujący w usłudze został zniesiony na czas trwania akcji, dzięki czemu można wysłać zakupy do różnych odbiorców, np. do rodziny lub znajomych. Po upływie bezpłatnego okresu miesięczna usługa wygaśnie dla nowych klientów automatycznie bez żadnych dodatkowych opłat. Bezpłatna dostawa obejmuje zakupy od jednego sprzedawcy za minimum 40 zł za wysyłkę do paczkomatów i punktów odbioru oraz od 100 zł za dostawę kurierską na terenie całej Polski.