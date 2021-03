Zalando chce obsługiwać 10 proc. rynku wartego 450 mld euro

Na zdjęciu stacjonarny sklep Zalando, fot. materiały prasowe

Zalando ambitnie dąży do zwiększenia GMV do ponad 30 miliardów euro do 2025 roku. W perspektywie długoterminowej, firma aspiruje do obsługi ponad 10% europejskiego rynku mody wartego 450 miliardów euro.

W 2020 roku, Zalando osiągnęło 10,7 mld euro GMV, co oznacza wzrost o 30,4% rok do roku, dzięki rekordowemu poziomowi pozyskiwania nowych klientów i znakomitym wynikom Programu Partnerskiego. Przychody w tym samym okresie wzrosły o 23,1% do 8 mld euro. Zalando odnotowało skorygowany EBIT w wysokości 420,8 mln euro, co odpowiada marży w wysokości 5,3%.

W 2020 roku, Zalando zwiększyło swoją bazę aktywnych klientów o 25% do 38,7 mln, dzięki wzmocnieniu swojego zaangażowania w relacje z klientami na obecnych rynkach. Ponadto, Zalando rozszerzy swoją obecność w Europie o osiem kolejnych krajów: Chorwację, Estonię, Łotwę, Litwę, Słowację i Słowenię w 2021 roku; Węgry i Rumunię w 2022 roku.

W czwartym kwartale 2020 roku Program Partnerski odpowiadał za 24% GMV Zalando. Na koniec 2020 roku, ponad 2 400 sklepów dołączyło do platformy poprzez program Connected Retail. Program bardzo szybko się rozwija – tylko do końca lutego dołączyło do niego kolejne ponad 3 400 sklepów.

"Rozwój Connected Retail pokazuje jak wartościowa dla sprzedawców jest kombinacja sprzedaży zarówno offline, jak i online" - mówi co-CEO Zalando David Schneider. "W minionym roku branża stanęła w obliczu wielu wyzwań, a my byliśmy świadkami głębszego zaangażowania ze strony partnerów Zalando. Niezmiernie wspieramy sprzedawców, którzy szukają sposobów na przeniesienie swojego biznesu do sfery online".

Rada nadzorcza powołała Astrid Arndt na nowo utworzone stanowisko Chief People Officer na posiedzeniu zarządu 15 marca 2021 r. Astrid Arndt kieruje zespołami People & Organization w Zalando od 2019 roku, a do firmy dołączyła w 2018 roku. Obecny dyrektor ds. Technologii, Jim Freeman, będzie wprowadzał na rynek i rozwijał ofertę konsumencką Zalando w nowo utworzonej roli Chief Business and Product Officer. David Schröder nadal będzie nadzorował rozwój finansowy grupy jako dyrektor Finansowy. Współzałożyciel Zalando i obecny co-CEO Rubin Ritter będzie aktywnie wspierał zespół aż do jego odejścia po walnym zgromadzeniu.