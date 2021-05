Zalando: pięć nowych magazynów do 2023 roku. Jeden z nich w Polsce

fot. Zalando zbuje centrum dystrybucyjne w Polsce

Zalando odnotowało wzrost liczby nowych klientów, osiągając 41,8 miliona aktywnych użytkowników. Spółka zamierza rozszerzyć europejską sieć logistyczną o pięć nowych centrów dystrybucyjnych do 2023 roku. Firma przewiduje 31-36 proc. wzrostu GMV i 400-475 mln euro skorygowanego EBIT w roku finansowym 2021. GMV wzrósł o 55,6 proc, do 3,2 mld euro w pierwszym kwartale, przy skorygowanej marży EBIT na poziomie 4,2 proc.

Dyrektor finansowy Zalando, David Schröder mówi: „W pierwszym kwartale 2021 roku Zalando odnotowało największy wzrost od czasu wejścia na giełdę w 2014 roku. Obserwujemy, jak nasza platforma i biznes rozwijają się w coraz szybszym tempie, a także pozwalając nam stawiać szybkie kroki na naszej drodze do stania się punktem wyjścia dla mody".

Aby zrealizować ambitne plany związane z rozwojem Zalando firma zamierza dalej rozbudowywać swoją europejską sieć logistyczną obejmującą obecnie 10 centrów logistycznych i doda pięć kolejnych centrów do istniejącej sieci do 2023 roku. Dwa centra w Rotterdamie i Madrycie są bliskie ukończenia i zostaną uruchomione w 2021 roku. Budowa trzech nowych centrów logistycznych we Francji, Niemczech i Polsce rozpocznie się w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy.