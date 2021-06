Założyli booking dla branży tatuatorskiej. Rosną o 100 proc. rdr.

fot. założyciele INkSearch

INKsearch polski serwis do bookingu tatuaży działa na rynku od listopada 2017 roku. Serwis zrzeszający tatuażystów, studia i klientów rozwija się w tempie 100 proc. rdr. i do tej pory zgromadził ponad 1500 tatuażystów z polski i zagranicy, rejestruje 1000 rezerwacji miesięcznie, a w marcu br. platforma wygenerowała blisko 3 miliony ruchu. Za pomocą serwisu można zarezerwować sesję na konkretny termin i za nią zapłacić. Założyciele startupu, rozpoczęli swoje działania od Polski, ale to za granicą widzą największy potencjał do rozwoju ich firmy.

- Obserwując inne rynki wiemy, że sztuka zdobienia ciała w Polsce dopiero się rozwija, natomiast nie można tego powiedzieć np. o Berlinie czy Londynie, gdzie branża tatuatorska ma się świetnie, dlatego postanowiliśmy otworzyć się na zagraniczne kraje – dodaje Mat Łagowski.

Hong-Kong, Peru, Meksyk czy Australia to tylko jedne z wielu bardziej egzotycznych lokalizacji, w których artyści odkryli polską platformę do bookingu tatuaży. Obecnie serwis zgromadził ponad 500 zagranicznych artystów i z powodzeniem funkcjonuje w 30 krajach. W Polsce na platformie można znaleźć również prace znanych polskich tatuażystów, jak Inez Janiak, Tyna Majczuk, Daria Stahp, Paweł Reduch, Szymon Gdowicz czy Paweł Indulski.

- W Polsce mamy ponad 18 tysięcy czynnych zawodowo tatuatorów i ok. 3 tysiące studiów – mówi Marta Wierzba z INKsearch.

Poprzedni rok i początek 2021 był zdecydowanie jednym z najtrudniejszych okresów, z którym musiał zmierzyć się przemysł tatuatorski, ale platforma INKsearch odnotowała rekordowy ruch w swoim serwisie, a liczba nowych artystów wzrosła o ponad 45 proc.

Współzałożyciel startupu razem z zespołem pracuje nad nowym systemem CRM zapewniającym efektywne zarządzanie studiem tatuażu. – Chociaż premiera naszego system CRM będzie dopiero w lipcu i dopiero zaczynam „odkrywać karty”, to już teraz wersja testowa jest dostępna w dwóch opcjach językowych, polskiej i angielskiej – komentuje Mat.