Zarzuty UOKiK wobec Allegro - będzie kara?

Zarząd Allegro.eu zawiadamia, że 8 sierpnia 2022 r. powziął informację, iż Allegro sp. z o.o. otrzymała szczegółowe uzasadnienie zarzutów od Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Zarzuty wobec Allegro z 2019 r.

Dotyczy to postępowania antymonopolowego wszczętego przez UOKiK w stosunku do Allegro PL w grudniu 2019 r. oraz dotyczącego potencjalnego nadużycia pozycji dominującej. Informacja o postępowaniu została przekazana przez Allegro.eu w prospekcie sporządzonym na potrzeby pierwszej oferty publicznej, a także aktualizowana w później publikowanych raportach okresowych.

Informacje zawierają podsumowanie rzekomych naruszeń ze strony Allegro PL oraz przedstawia zebrane przez UOKiK dowody na poparcie przedstawianych przez organ twierdzeń. Urząd wskazuje także na okoliczności łagodzące i obciążające oraz kwalifikację i ramy prawne.

- UOKiK zarzuca Allegro PL nadużywanie pozycji dominującej na polskim rynku rynków handlu elektronicznego B2C poprzez faworyzowanie własnej sprzedaży detalicznej ("1P"), w stosunku do działań sprzedażowych sprzedawców zewnętrznych działających na platformie Allegro PL ("3P"). UOKiK twierdzi, że Allegro faworyzowało swoją działalność 1P wobec sprzedawców 3P poprzez udzielenie działalności 1P dostępu do:

(i) informacji o funkcjonowaniu platformy Allegro PL lub zachowaniu konsumentów na Platformie,

(ii) informacji dotyczących funkcji sprzedażowych lub promocyjnych na platformie,

niedostępnych lub dostępnych w ograniczonym zakresie dla sprzedawców 3P, co pozwalało Allegro PL uzyskiwać nieuzasadnioną przewagę konkurencyjną własnej działalności sprzedażowej względem niezależnych sprzedawców na Platformie stawiając ich w niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej - wyjaśnia spółka.

UOKiK wskazuje, że zamierza wydać decyzję stwierdzającą naruszenie pozycji dominującej przez Allegro PL i nakazującą jego zaniechanie w zakresie, w jakim naruszenie nie zostało zaniechane oraz nakładającą karę pieniężną na Allegro PL. Maksymalna wysokość takiej kary może wynosić 10% obrotu osiągniętego przez Allegro PL w roku poprzedzającym nałożenie kary.

Czy Allegro zostanie ukarane?

Jednocześnie urząd nie prowadzi jeszcze do zakończenia sprawy prowadzonej przez UOKiK co do jej istoty, ani nie przesądza, że postępowanie zakończy się wydaniem decyzji o nałożeniu kary lub determinuje dokładną wysokość tej kary. Niemniej jednak, z uwagi na fakt, że pewne naruszenia zostały stwierdzone przez UOKiK, prawdopodobieństwo negatywnego wyniku postępowania UOKiK może wzrosnąć.

- Allegro PL nie zgadza się z twierdzeniami UOKiK. Aż 99% sprzedaży na platformie Allegro PL jest generowana przez niezależnych sprzedających, podczas gdy 1p odpowiada tylko za pozostałe 1%. Allegro PL podtrzymuje, że nie posiada pozycji dominującej i nie faworyzowała sprzedaży 1P w sposób niezgodny z prawem konkurencji. Tym niemniej, Allegro PL zamierza dalej w pełni współpracować z UOKiK. Zgodność z przepisami jest dla Spółki kluczowa na wszystkich poziomach działalności - podała spółka.