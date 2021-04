ZING wynajmuje magazyn w Panattoni Park Konotopa

ZING, polski dystrybutor papieru, podpisał umowę najmu 20 800 mkw. w obiekcie typu „multi-let” w Panattoni Park Warszawa-Konotopa III. Spółka jest obecna na polskim rynku od 1991 roku i ma ofertę ponad 5000 produktów, w tym maszyny pakujące, folie do fleksografii, materiały do komunikacji wizualnej. Grupa ZING ok. 400 m PLN obrotów rocznie i zatrudnia 150 pracowników.

„Widząc potencjał polskiego rynku nieustannie poszerzamy ofertę produktów, dostosowując ją do potrzeb i oczekiwań naszych klientów. Jednocześnie coraz mocniej stawiamy na rozwój i naszą obecność w e-commerce, wzmacniając narzędzia do nowoczesnej obsługi klienta online - komentuje zarząd, ZING.

Centrum logistyczne Panattoni Park Warszawa-Konotopa III składa się z dwóch nowoczesnych hal magazynowych o łącznej powierzchni prawie 60 000 mkw. Park jest optymalnie dopasowany do wymogów magazynowych klientów z różnych branż. Oferuje możliwość wynajęcia powierzchni przemysłowej zarówno średnim, jak i większym firmom.